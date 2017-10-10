برگزاری همایش تخصصی رویداد موفق در دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش گروه بازار خبرگزاری مهر، نحوه طراحی حرفه‌ای رویداد، چگونگی بازاریابی و تبلیغات اثربخش و نحوه اجرای فاخر یک رویداد از موضوعات مهمی است که در همایش تخصصی مدیریت، بازاریابی و اجرای رویداد به آن پرداخته می شود.

ایوند به عنوان سامانه مدیریت و اطلاعات‌رسانی رویدادهای کشور، با همکاری و حمایت کمیته سخنرانی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی اقتصادی بازار سرمایه دانشگاه شریف، انجمن علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با همراهی بهترین مدیران صنعت رویداد کشور، ۲۰ مهرماه، همایش تخصصی رویداد موفق را محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند. در کنار این همایش، نمایشگاه تخصصی نقش آفرینان صنعت رویداد نیز برگزار می‌شود.

ضرورت‌های برگزاری این همایش

کشور ما ایران با توجه به اقلیم و شرایط خاص فرهنگی، اقتصادی و علمی خود یکی از کشورهای پر رویداد محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که تعداد همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی که در طول سال در ایران برگزار می‌شوند، حتی از بعضی کشورهای بزرگ صنعتی نیز فراتر می‌رود و میزان گردش مالی این رویدادها نیز رقمی بسیار قابل توجه است اما متاسفانه علی‌رغم برگزاری رویدادهای متعدد در ایران، کیفیت و نحوه برگزاری آنها در سطح مطلوبی نیست.

با توجه به حضور مدیران و علاقمندان صنعت رویداد در این برنامه و نمایشگاه جانبی، این همایش می‌تواند فرصتی مناسب در راستای معرفی توانمندی‌های مجموعه‌های فعال در صنعت رویداد باشد.

لازم به ذکر است شرکت کنندگان در این همایش، علاوه بر بهره‌مندی از مطالب سخنرانان و همچنین آشنایی با سایر علاقمندان به این حوزه، گواهینامه شرکت در همایش و گواهینامه بین‌المللیIQS انگستان نیز دریافت می‌کنند.

اهداف همایش

آشنایی فعالان صنعت رویداد با مباحث تخصصی این حوزه کمک به ارتقاء سطح برگزاری رویدادها در ایران بیان تجربیات مدیران موفق برگزاری رویداد در ایران، ایجاد شبکه کاری بین کلیه نقش آفرینان صنعت رویداد کشور، ارائه آخرین دستاوردها و ابزارهای حوزه برگزاری رویداد در ایران، چگونگی طراحی، مدیریت، بازاریابی و اجرای موفق رویداد.

محورها و موضوعات مورد بحث

تحلیل وضعیت موجود و روندهای پیش روی صنعت رویداد، چگونگی انتخاب موضوع رویداد چگونگی، انتخاب تاریخ و محل برگزاری، نکات مهم در طراحی پوستر و سایت رویداد، مدل قیمت‌گذاری حضور شرکت کنندگان و اسپانسرشیپ، مدیریت بازاریابی و تبلیغات اثربخش رویداد، روش‌های افزایش فروش و جذب حامی، چالش‌ها و فرصت‌های صنعت رویداد، علل موفقیت و شکست رویدادها، تجارب کلیدی مدیران موفق رویداد در ایران

برنامه‌های جانبی

نمایشگاه جانبی نقش آفرینان صنعت رویداد توسعه شبکه‌های کاری بین مدیران برگزاری رویداد

سخنرانان

سید مهدی ابطحی: موسس و مدیر سابق کارگروه بازرگانی و بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، طراح و مدیر نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (MADEX)، دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و مدیریت اجرایی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دبیر بیش از ۲۰ رویداد تخصصی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، عضو کمیته سخنرانی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، موسس و مدیرعامل موسسه آرمان ناب مدیریت (کسب ناب)

حمیدرضا احمدی: مدیر عامل سامانه مدیریت رویداد ایوند، برگزارکننده و نماینده جهانی استارتاپ ویکند در ایران، برگزارکننده جشنواره وب و موبایل ایران، برگزارکننده همفکر تهران

محبوبه اکبری: مدیر مرکز آموزش گروه پژوهشی صنعتی آریانا، قائم مقام مدیر عامل گروه پژوهشی صنعتی آریانا، برگزار کننده کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران دانش آموخته دوره MBA گرایش استراتژی

وحید قنبری‌زاده: مدیر آکادمی کارآفرینی تهران موسس و مدیر رویداد کافه کارآفرینی مدیر برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد

علی فخار: برگزار کننده رویداد گیم تهران با ۷۰۰۰ شرکت کننده، مدیر روابط عمومی پنجمین و ششمین جشنواره گیم تهران، مدیر مارکتینگ و روابط عمومی Tehran Game Convention ۲۰۱۷، مدیر روابط عمومی سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران، مدیر مسئول سایت دنیای بازی

گلرخ بحری: مدیر اجرای نمایشگاه الکامپ استارتز

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت نام یا اسپانسرشیب می‌توانید به آدرس اینترنتی www.evand.ir/se و یا با دبیرخانه همایش با شماره ۶۶۵۱۰۹۲۲ ، ۶۶۵۲۱۵۳۷ تماس بگیرید.