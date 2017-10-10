ارتباط سرطان سینه با عدم توازن باکتریایی

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان کلینیک کلیولند اوهایو نشان می دهد بافت سینه سالم حاوی گونه های بیشتر باکتری «متیلوکتریوم» است که می تواند نشاندهنده دیدگاه جدیدی در مورد مقابله با سرطان سینه باشد.

باکتری های ساکن در بدن موسوم به میکروبیوم در بسیاری از بیماری ها تاثیر می گذارند. تحقیقات زیادی در مورد میکروبیوم روده یا باکتری های موجود در سیستم گوارشی انجام شده است.

در این مطالعه، محققان برای اولین بار ترکیب باکتری های موجود در سرطان سینه را از طریق افشاء تفاوت های متمایز میکروبی در بافت سینه سالم و سرطانی مشخص کردند.

کریس اینگ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما امیدواریم این یافته ها بتواند نشانگری برای کمک به تشخیص سریع و آسان سرطان سینه باشد و بتوانیم از میکروبیوم ها درست قبل از بروز سرطان سینه استفاده نماییم و سپس بدون آنتی بیوتیک یا پروبیوتیک از این سرطان پیشگیری کنیم.»

در این مطالعه، بافت سینه ۷۸ بیمار که تحت عمل جراحی ماساکتومی به خاطر سرطان تهاجمی سینه یا جراحی زیبایی سینه قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

بعلاوه اب دهان و ادرار آنها نیز بررسی شد تا ترکیب باکتریایی این بخش متمایز بدن نیز تعیین شود.

به گفته محققان، مطالعات بزرگ تری در این زمینه نیاز است اما این تحقیق اولین مرحله برای فهم بهتر نقش قابل توجه عدم تعادل باکتریایی در سرطان سینه است.