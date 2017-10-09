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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۰:۰۸

مقدماتی جام جهانی روسیه - گروه G؛

ایتالیا در دیدار تشریفاتی آلبانی را شکست داد

ایتالیا در دیدار تشریفاتی آلبانی را شکست داد

تیم ملی فوتبال ایتالیا در دیدار تشریفاتی به سختی برابر آلبانی پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایتالیا که سهمیه مستقیم جام جهانی را از دست داده بود دوشنبه شب در زمین آلبانی به میدان رفت و در دیداری تشریفاتی میزبان خود را یک بر صفر شکست داد.

آنتونیو کاندروا (۷۳) در این بازی برای ایتالیا گلزنی کرد. شاگردان ونتورا با این پیروزی جمع امتیازات خود را به عدد ۲۳ رساندند و در رده دوم جدول گروه G باقی ماندند. از این گروه اسپانیا سهمیه مستقیم را کسب کرده بود.

تیم ملی مقدونیه که هفته گذشته ایتالیا را متوقف کرده بود این بار برابر لیختن اشتاین ۴ بر صفر به پیروزی دست یافت.

کد مطلب 4109432

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