به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «حب الحسین» سه شنبه ۱۸ مهرماه در گفتگویی صمیمانه همراه حمید استیلی می شود و به بیان تجربه های معنوی او از عشق به اباعبدالله الحسین (ع) می‌پردازد.

«حب الحسین» در گفتگو با هنرمندان، ورزشکاران و بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون به واقعه عاشورا و ارادت به سید و سالار شهیدان نگاهی متفاوت دارد.

این برنامه تاکنون میزبان میرطاهر مظلومی، مژده لواسانی، مسعود رایگان، شهرام شکیبا، فریبا کوثری، داریوش ارجمند، سیدحمیدرضا برقعی، فخرالدین صدیق شریف، عنایت بخشی، محمود پاک نیت، سید جواد هاشمی و سعید حدادیان بوده و در شب های دیگر نیز با حضور هنرمندان و چهره های دیگر روانه آنتن می شود.

«حب الحسین» کاریست از گروه خانواده و ستاد اربعین به تهیه کنندگی پویان هدایتی و فاطمه کریمی و اجرای حامد نگارش که در ایام محرم هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود و بازپخش آن ساعت ۶:۳۵ صبح روز بعد خواهد بود.