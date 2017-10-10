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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۵

پرده خوانی روایت کربلا در میدان امام حسین برگزار می شود

پرده خوانی روایت کربلا در میدان امام حسین برگزار می شود

برنامه پرده خوانی روایت کربلا تا پایان ماه محرم در میدان امام حسین(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روزهای پایانی ماه محرم، مراسم پرده خوانی روایت کربلا تا پایان این ماه، توسط فرهنگسرای خاتم (ص) در میدان امام حسین (ع) برگزار می شود.

به این ترتیب، هر روز در غرفه تکیه پرده خوانی میدان امام حسین (ع) دو پرده خوانی از ساعت ۱۷ و ۱۸:۳۰ با روایت گری وحید شمسعلی برگزار می شود.

برنامه های تکیه پرده خوانی هر شب از ساعت ۱۶ تا ۲۱ شب با موضوعاتی هم چون روایت اصحاب امام حسین(ع) و افرادی که در قافله شهدای کربلا راه پیدا کردند مانند حربن یزید ریاحی، زهیربن قین بجلی و وهب کلبی اجرا می شوند.

بیان پیام ها و درسهای عاشورا مثل امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت نماز، ولایت مداری و توجه به روزی حلال و روایت اسیران کربلا از دیگر موضوعات این برنامه است.

کد مطلب 4109611

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