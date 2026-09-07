غلامرضا بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی انتقادات نسبت به افزایش شهریه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی گفت: مؤسسات غیردولتی از حمایت مالی مستقیم دولت برخوردار نیستند و برای جبران افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های آموزشی و جاری، ناگزیر به تعدیل شهریه هستند.

وی افزود: اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی با بررسی نرخ تورم، نرخ افزایش حقوق و دستمزد که از سوی دولت اعلام می‌شود و همچنین رشد هزینه‌های پشتیبانی در مؤسسات، افزایش ۶۰ درصدی شهریه با دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد را برای سال تحصیلی جدید پیشنهاد کرده است.

قائم‌مقام اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی یادآورشد: این دامنه با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی استان‌ها، شهرها و مؤسسات مختلف در نظر گرفته شده است. این افزایش مشمول شهریه ثابت نمی‌شود و صرفاً شهریه متغیر را در بر می‌گیرد که در این صورت، میزان افزایش کل شهریه به کمتر از ۳۵ درصد خواهد بود.

افزایش ۶۰ درصدی برای همه دانشگاه‌ها الزامی نیست

قائم‌مقام اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی در پاسخ به این پرسش که آیا همه دانشگاه‌های غیردولتی موظف به افزایش ۶۰ درصدی شهریه هستند، گفت: خیر؛ ۶۰ درصد صرفاً پیشنهاد کارشناسی اتحادیه است و تصمیم نهایی درباره میزان افزایش شهریه از مسئولیت‌هایی است که بر عهده هیئت امنای هر دانشگاه یا مؤسسه قرار دارد.

وی افزود: هیئت امنا با توجه به شرایط و هزینه‌های آن مؤسسه، میزان نهایی شهریه را در چارچوب مقررات تصویب می‌کند.

دانشجویان فعلی مشمول افزایش شهریه ثابت نمی‌شوند

وی درباره وضعیت دانشجویان فعلی نیز گفت: در راستای کاهش فشار مالی، دانشجویان فعال و شاغل به تحصیل مشمول افزایش شهریه در بخش شهریه ثابت نمی‌شوند، اما دانشجویان ورودی جدید طبق مصوبه هیئت امنا در هر دو بخش ثابت و متغیر افزایش شهریه خواهند داشت.

افزایش شهریه برای جبران رشد هزینه‌هاست، نه افزایش درآمد

قائم‌مقام اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی در تشریح پیام اتحادیه به دانشجویان و خانواده‌ها گفت: دغدغه دانشجویان و خانواده‌های محترم را درک می‌کنیم، اما باید توجه داشت که دانشگاه‌های این زیرنظام نیز تحت تأثیر روند صعودی افزایش قیمت‌ها هستند و مصون از این افزایش قیمت‌ها نیستند.

وی ادامه داد: این مؤسسات به‌ویژه تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها در بخش حقوق و دستمزد و همچنین هزینه‌های آموزشی، خدماتی، تجهیزاتی و جاری قرار دارند.

وی تأکید کرد: افزایش شهریه با هدف افزایش درآمد یا سود نیست، بلکه ناگزیر به جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها و حفظ کیفیت و پایداری آموزش عالی غیردولتی هستیم.

قائم‌مقام اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی خاطرنشان کرد: درصد رشد شهریه در این زیرنظام، در مقایسه با سایر زیرنظام‌های شهریه‌پرداز، به‌طور معناداری کمتر است.