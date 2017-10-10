نقد سریال «گمشدگان» در برنامه «قاب نقد»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حجازی مهر تهیه کننده، رضا کریمی کارگردان و احسان جوانمرد نویسنده سریال «گمشدگان» و محمد تقی فهیم و پوریا ذوالفقاری از کارشناسان و منتقدان سینما و تلویزیون این مجموعه را در برنامه «قاب نقد» از زوایای گوناگون نقد و بررسی خواهند کرد.

«قاب نقد» برنامه ای نقادانه است که با هدف تحلیل و بررسی سریال های تلویزیونی شبکه های سیما که پخش آنها به اتمام رسیده است، روی آنتن می رود. سریال ۳۰ قسمتی «گمشدگان» که با بازی پژمان بازغی، شقایق فراهانی، افسانه بایگان و روشنک گرامی از چهاردهم مرداد ۹۶ روی آنتن شبکه دو سیما رفت به تبعات اعتیاد و تاثیرات آن بر خانواده پرداخت و ضمن روایت زندگی دختری به نام ترنج، قصه های متعددی از آدم های مختلف را نمایش داد که برای مدتی کوتاه وارد زندگی ترنج شدند و بر او تاثیر گذاشتند.

برنامه «قاب نقد» به تهیه کنندگی مجید نادری و یونس قاسمی سه شنبه ها حوالی ساعت ۲۳:۱۰ با اجرای داریوش کاردان از شبکه یک پخش می شود.