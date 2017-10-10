آخرین وضعیت تیم فوتبال سپیدرود برای دیدار برابر شاگردان علی دایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرخ پوشان شهر رشت از هفته نهم رقابتهای لیگ برتر در تهران به مصاف سایپا میروند. علی نظرمحمدی در حالی تیمش را برای این بازی آماده میکند که هیچ یک از بازیکنان آن محروم نیستند و از این نظر سپیدرود محدودیتی برای استفاده از بازیکنانش ندارد.
سپیدرود در حالی هیچ بازیکن محرومی برای این بازی ندارد که سید هادی موسوی و حسین ابراهیمی دچار مصدومیت هستند و روزهای گذشته بیشتر به فیزیوتراپی مشغول بودند تا تمرین. وضعیت این دو بازیکن هنوز به طور کامل مشخص نیست و حضور این دو در دیدار مقابل سایپا در هالهای از ابهام قرار دارد.
تیم های سپیدرود و سایپا از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۱ مهر از هفته نهم رقابتهای لیگ برتر در تهران با هم دیدار میکنند.
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