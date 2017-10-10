خط دفاعی ۳ نفره انگلیس در جام جهانی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، گرت ساوتگیت، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس، مدعی شده این تیم با سیستم ۳ دفاعی بازی خواهد کرد، حتی اگر مجبور شود بازیکنان خوبی را برای استفاده از این سیستم روی نیمکت بنشاند.

ساوتگیت که قرار است تیمش را در دو بازی دوستانه مقابل برزیل و آلمان هدایت کند درباره سیستم این تیم گفت: به نظرم باید روی سیستمی که داریم تمرکز کنیم و سعی کنیم آن را توسعه داده و پیشرفت کنیم. شاید معنی‌اش این باشد که مجبور باشیم بازیکنان خوبی را کنار بگذاریم. اما باید نهایتا تا دو ماه آینده در این باره تصمیم بگیریم.

او درباره سیستم ۳ دفاعی هم گفت: فکر می‌کنم استفاده از این سیستم برای ما مفید باشد. از نظر من برای سبک بازی مورد نظر ما از عقب، استفاده از ۳ دفاع گزینه مناسبی است. به نظرم با این سیستم تیم انعطاف خوبی پیدا می‌کند و راه حل خوبی برای تقویت خط میانی تیم است. اما سیستم بازی برای بازیکنانی که جلوتر از خط دفاعی بازی می‌کنند ممکن است متفاوت باشد.