به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی روز سه‌شنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان زنجان، با اشاره به اهمیت این طرح آماری اظهار کرد: سرشماری یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین طرح‌های آماری کشور است و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف از داده‌های این طرح به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه سرشماری سال ۱۴۰۵ از نظر شیوه اجرا تفاوت‌های اساسی با دوره‌های گذشته دارد، افزود: در این دوره علاوه بر شمارش جمعیت، ویژگی‌ها و مشخصات جمعیتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چارچوب‌های جدید آماری و ثبتی گردآوری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: در بخش مسکن نیز رویکرد سرشماری با دوره‌های گذشته متفاوت است و قرار نیست اطلاعات همه واحدهای مسکونی به صورت کامل و مشابه روش‌های قبلی جمع‌آوری شود، بلکه با استفاده از یک نمونه بزرگ، اطلاعات مورد نیاز استخراج و برآوردهای آماری انجام خواهد شد.

خداوردی با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح گفت: عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در آبان‌ماه آغاز می‌شود و مدت پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن ۳۰ روز است که در صورت نیاز و با توجه به شرایط اجرایی، این مدت می‌تواند تا ۴۵ روز افزایش یابد.

وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی و اهمیت این طرح، ضروری است دستگاه‌های اجرایی از هم‌اکنون آمادگی لازم را برای همکاری با ستاد سرشماری داشته باشند تا عملیات در بازه زمانی تعیین‌شده با کمترین مشکل انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ایجاد شبکه‌ای منسجم میان دستگاه‌های اجرایی را یکی از الزامات اجرای موفق سرشماری دانست و گفت: انتظار داریم هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان یکی از معاونان خود را به عنوان رابط دستگاه با ستاد سرشماری معرفی کنند.

خداوردی افزود: وجود رابط مشخص باعث می‌شود درخواست‌ها، نیازهای اجرایی و مسائل احتمالی با سرعت بیشتری میان دستگاه‌ها و ستاد سرشماری منتقل و پیگیری شود و هماهنگی‌ها از حالت پراکنده خارج شود.

وی ادامه داد: این سازوکار باید در شهرستان‌ها نیز دنبال شود و فرمانداران با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستانی، نقش مهمی در پشتیبانی و اجرای مطلوب عملیات سرشماری خواهند داشت.

زیرساخت‌های مورد نیاز سرشماری در شهرستان‌ها فراهم شود

خداوردی با تأکید بر ضرورت تأمین امکانات مورد نیاز اجرای طرح اظهار کرد: سرشماری علاوه بر نیروی انسانی، نیازمند پشتیبانی فنی، مالی، تجهیزاتی و اجرایی است و باید از ظرفیت‌های موجود در استان و شهرستان‌ها برای تأمین این نیازها استفاده شود.

وی گفت: برای تأمین و تجهیز خودروهای مورد نیاز در شهرستان‌ها باید از ظرفیت همان شهرستان استفاده شود و نیازهایی که امکان تأمین آنها در سطح شهرستان وجود ندارد، در سطح استان پیگیری و پشتیبانی خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان همچنین بر ضرورت اختصاص محل مناسب برای استقرار عوامل اجرایی تأکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و فرهنگیان، انتظار داریم فرمانداران با هماهنگی‌های لازم، مکان‌های مناسب و باکیفیتی را برای فعالیت عوامل سرشماری در شهرستان‌ها مشخص کنند.

وی تصریح کرد: محل‌های پیش‌بینی‌شده باید از امکانات اولیه و شرایط مناسب کاری برخوردار باشند تا عوامل اجرایی و فنی بتوانند مأموریت خود را با کیفیت و بدون مشکل انجام دهند.

خداوردی با اشاره به تفاوت روش اجرای سرشماری ۱۴۰۵ با دوره‌های گذشته بیان کرد: در صورتی که بخشی از عملیات به شکل حضوری و میدانی انجام شود، به دلیل استفاده از روش‌های فنی جدید، تعداد نیروهای مورد نیاز نسبت به سرشماری‌های گذشته کاهش خواهد یافت.

وی افزود: با وجود کاهش نیاز به نیروی انسانی در بخش میدانی، حضور نیروهای فنی و تخصصی برای اجرای دقیق عملیات، پردازش، کنترل و نظارت بر اطلاعات همچنان ضروری است و شهرستان‌ها باید نیازهای خود را از قبل شناسایی و پیش‌بینی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نظارت بر روند اجرای سرشماری را از موضوعات مهم این طرح برشمرد و گفت: برای نظارت دقیق بر عملیات، حضور نیروهای فنی و تخصصی ضروری است و سازوکار نظارت باید از هم‌اکنون مشخص و پیش‌بینی شود.

خداوردی خاطرنشان کرد: هدف ستاد سرشماری استان این است که مجموعه شرایط لازم برای اجرای عملیات در زمان مقرر، با کیفیت مناسب و مطابق استانداردهای تعیین‌شده فراهم شود.

امنیت عوامل اجرایی و عملیات سرشماری پیش‌بینی شود

وی تأمین امنیت عملیات سرشماری را از دیگر الزامات مهم اجرای طرح دانست و اظهار کرد: در صورت انجام بخشی از عملیات به صورت حضوری و مراجعه عوامل اجرایی به مناطق مختلف، باید هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی استان از پیش انجام شود.

خداوردی افزود: پشتیبانی امنیتی باید قبل از آغاز عملیات پیش‌بینی شود تا عوامل اجرایی و فنی هنگام انجام مأموریت‌های خود با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی شرایط احتمالی همزمانی سرشماری با سایر برنامه‌های ملی تأکید کرد و گفت: در صورتی که اجرای سرشماری با رویدادهایی مانند انتخابات همزمان شود، باید از قبل برای مدیریت این تلاقی زمانی برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم اتخاذ شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به کاربردهای گسترده نتایج سرشماری گفت: داده‌های به‌دست‌آمده از این طرح می‌تواند مبنای محاسبه شاخص‌های جمعیتی از جمله نرخ طبیعی رشد جمعیت قرار گیرد و در برنامه‌ریزی‌های آینده شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اهمیت سرشماری صرفاً به شمارش جمعیت محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت داده‌های حاصل از آن می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی اثرگذار باشد.

خداوردی افزود: به همین دلیل تلاش می‌کنیم از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تجربه‌های موجود در استان استفاده کنیم تا اطلاعات با دقت و کیفیت بیشتری جمع‌آوری، ثبت و پردازش شود.

وی با اشاره به تجربه استان زنجان در اجرای سرشماری کشاورزی اظهار کرد: تجربه موفق استان در این طرح می‌تواند پشتوانه مناسبی برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: همان‌گونه که در سرشماری کشاورزی تلاش شد داده‌ها بر اساس استانداردهای تعیین‌شده و با کیفیت مطلوب جمع‌آوری شود، در سرشماری نفوس و مسکن نیز باید دقت و صحت اطلاعات در اولویت قرار گیرد.

خداوردی با اشاره به نیاز ستاد سرشماری به اطلاعات دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها از جمله اطلاعات مربوط به روستاها، لازم است دستگاه‌های متولی و شهرداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ستاد قرار دهند.

وی افزود: هر دستگاه علاوه بر معرفی رابط مشخص، باید ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی خود را نیز برای کمک به اجرای طرح در اختیار ستاد سرشماری قرار دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را یکی از ارکان اجرای موفق سرشماری دانست و گفت: آگاهی‌بخشی درباره اهداف، ضرورت و نحوه اجرای سرشماری باید به صورت مستمر انجام شود و نباید اطلاع‌رسانی تنها به زمان آغاز عملیات محدود شود.

خداوردی افزود: روابط عمومی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در استان و شهرستان‌ها باید از ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی و تبیین ابعاد مختلف این طرح استفاده کنند.

وی نقش رسانه‌ها را نیز در این زمینه مهم دانست و گفت: رسانه‌های استان می‌توانند با تشریح ضرورت سرشماری و بیان آثار و نتایج آن در برنامه‌ریزی کشور، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود هر دستگاه در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود، پشتیبانی لازم را در بخش‌های فنی، مالی، تجهیزاتی، اجرایی و امنیتی به عمل آورد تا اطلاعات دقیق، باکیفیت و قابل اتکایی برای برنامه‌ریزی آینده استان و شهرستان‌ها فراهم شود.