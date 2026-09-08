ریزش آوار در گودبرداری ساختمان در اصفهان جان یک کارگر را گرفت

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۰۹ امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، حادثه ریزش آوار در محل گودبرداری یکی از ساختمان‌های در حال احداث واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های یک و ۲۰ آتش‌نشانی به همراه کارشناس پیشگیری سازمان و آتش‌پاد سوم فلاحی، مدیر کشیک وقت، به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: بررسی‌های اولیه در محل حادثه نشان داد که در پی ریزش آوار در محل گودبرداری، یکی از کارگران ساختمانی زیر آوار گرفتار شده است.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند و موفق شدند کارگر گرفتار شده را از زیر آوار خارج کنند.

دهقانی گفت: بلافاصله پس از خارج کردن فرد حادثه‌دیده، عملیات احیا با همکاری عوامل اورژانس آغاز شد و آتش‌نشانان و نیروهای امدادی تلاش گسترده‌ای برای نجات وی انجام دادند، اما متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و این کارگر جان خود را از دست داد.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات، پیکر فرد جان‌باخته با رعایت اصول ایمنی از محل گودبرداری خارج و تحویل عوامل انتظامی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اضافه کرد: عوامل اورژانس، انتظامی و مجموعه شهرداری نیز در محل حادثه حضور داشتند و در روند امدادرسانی، ایمن‌سازی و مدیریت صحنه با نیروهای آتش‌نشانی همکاری کردند.

دهقانی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی اظهار کرد: رعایت الزامات ایمنی در عملیات گودبرداری و اجرای پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در مراحل حساس ساخت‌وساز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به این موارد می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.