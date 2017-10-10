به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، الهام قصیدیان سرپرست گروه گمانه‌زنی و نجات‌بخشی لایه‌های باستانی در اشکفت اَزوئه (سَروَنجُق) استان کرمانشاه گفت: «مهم‌ترین دستاورد کار تحقیقاتی در غاراَزوئه کشف دست‌افزارهای سنگی موسوم به موستری زاگرس به صورت درجا در لایه‌های زیرین این محوطه است که برای نخستین بار در منطقه اسلام‌آباد کشف شده و حاکی از گسترش انسان‌های منقرض شده نئاندرتال تا دشت اسلام‌آباد است.»

به گفته این باستان‌شناس، انجام کاوش در اشکفت اَزوئه در راستای طرح بلندمدت بازسازی زندگی جوامع پیش از تاریخ در یکی از کلیدی‌ترین مناطق فلات ایران انجام می‌شود.

او با اشاره به انجام بررسی‌های فشرده برای کشف و مستندسازی مکان‌های باستانی و همچنین بررسی وضعیت موجود مکان‌های پیشتر شناسایی شده در پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه سنگی استان کرمانشاه، از شناسایی حداقل ۲۶۵ غار و پناهگاه صخره‌ای در محدوده ۶ شهرستان غربی استان کرمانشاه نیز خبر داد و افزود: «در این میان ۱۰۰ مکان مربوط به شهرستان اسلام‌آباد است.»

به گفته قصیدیان، نکته حائز اهمیت در این گمانه‌زنی مشخص کردن نقش کلیدی منطقه اسلام‌آباد غرب در میان دو قطب پارینهسنگی کشور یعنی دشت کرمانشاه و دشت خرم آباد است.

او افزود: «دشت اسلام‌آباد غرب به عنوان حلقه ارتباطی این دو دشت، به صورت کُریدوری در انتقال و تبادل سنگ خام و سایر عناصر فرهنگی عمل کرده است.»

این باستان‌شناس در ادامه گفت: «انجام گمانه‌زنی، مطالعه لایه‌های استقراری پارینه سنگی نوین رخنمون یافته و داده‌های ارزشمند به دست آمده از این لایه‌ها در غاراَزوئه در دشت اسلام‌آباد، ابعاد این تبادل را مشخص می‌کند.»

او با اشاره به ایجاد سه گمانه ۲ در ۱ و ۱ در ۱ متر به عمق‌های مختلف یک متر و یک متر ۳۰ سانتی‌متر در این فصل پژوهشی در اشکفت اَزوئه از کشف حداقل سه فاز زمانی مربوط به دوران تاریخی، دوره پارینه سنگی نوین و میانی خبر داد.



این باستان‌شناس در ادامه به بررسی‌های مقدماتی ریخت‌شناسی و مطالعات چشم‌انداز اشکفت ازوئه و منطقه و به‌نقل از سامان حیدری گوران معاون این طرح گمانه‌زنی از مؤسسه پژوهش‌های فرگشت انسانی لورهیولم دانشگاه کمبریج بریتانیا و بنیاد پژوهش‌های پارینه سنگی دیارمهر اشاره کرد و افزود: «این غار در دوران پارینه‌سنگی نوین و میانی به‌عنوان ایستگاه موقتی شکار مورد استفاده انسان قرار گرفته است.»

او با اشاره به صدور مجوز گمانه‌زنی و نجات‌بخشی لایه‌های باستانی در اشکفت اَزوئه توسط ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: «کار گمانه‌زنی و نجات‌بخشی لایه‌های باستانی در اشکفت اَزوئه (سَروَنجُق) در استان کرمانشاه در چارچوب طرح پژوهش‌های باستان‌شناسی پارینه سنگی مشترک میان بنیاد پژوهش‌های پارینه سنگی دیار مهر، مؤسسه پژوهش‌های فرگشت انسانی لورهیولم دانشگاه کمبریج بریتانیا، پژوهشکده باستان‌شناسی کشور و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه پایان گرفت.»