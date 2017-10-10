اقبالیه بالاترین رشد مشارکت های مردمی را در استان قزوین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مومنی روز سه شنبه در نشست با مردم شهر اقبالیه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اساس کمیته امداد امام (ره) را خدمت به مردم دانست و گفت: اقبالیه شهری با مشکلات و نیازمند نوسازی شهری است ولی مردم این شهر در شش ماهه نخست سال جاری در استان قزوین درخشیدند به طوری که در رشد مشارکت های مردمی در این شهر به نسبت جمعیت هشت درصد افزایش را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در جمع آوری زکات با ۲۶ میلیون تومان میزان زکات پرداختی مردم شش درصد رشد به نسبت مدت شمابه سال گذشته داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین در پاسخ به برخی سوال ها در خصوص گستره خدمات کمیته امداد عنوان کرد: نمی توانیم ادعا کنیم که در کارمان کوتاهی و یا خطایی وجود ندارد ولی این ادعا را داریم و با تمام ادله و اطمینان کامل از آن دفاع می کنیم که برای ارائه خدمات ضوابط قانونی وجود دارد و ما در کمیته امداد خود را ملزم به رعایت این تکالیف و ضوابط اداری می دانیم.

وی افزود: خدمت کمیته امداد امام خمینی (ره) به محرومان به هر میزان که با مشارکت و همراهی بیشتر مردم باشد با اشکال کمتری مواجه خواهد بود و این حرکت مردم به کار خدمت رسانی به نیازمندان برکت خواهد داد.

مومنی با اشاره به آمار مددجویان تحت حمایت اعلام کرد: کمیته امداد استان قزوین ۲۲ هزار و ۱۰۰ خانوار را تحت حمایت خود دارد که آمار مددجویان در شهر اقبالیه هزار و ۴۱۹ خانوار است.

وی توضیح داد: میزان تسهیلات اشتغال زایی پرداخت تا پایان سال ۹۵ در شهر اقبالیه برای هزار و ۵۰۰ مددجو بوده که در شش ماهه نخست سال جاری ۱۴۰ مددجو از این تسهیلات بهره مند شده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: در شهر اقبالیه ۱۵۱ یتیم تحت حمایت کمیته امداد امام(ره) هستند که دو هزار و ۴۸ حامی از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد را کمک می کنند که سرانه ایتام این شهر از محل کمک حامیان ۲۵۱ هزار تومان است.

وی یادآورشد: در استان قزوین سه هزار و ۳۱۳ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد امام هستند که در شهر اقبالیه ۳۵۶ دانش آموز و ۳۴ دانشجوی از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند هستند.

امام جمعه اقبالیه نیز در این نشست با تقدیر از فعالیت های کمیته امداد عنوان کرد: محرومیت زدایی در جامعه تنها با تلاش کمیته امداد محقق نمی شود بلکه باید مردم در عرصه های مختلف از جمله عرصه نیکوکاری به صحنه بیایند.

حجت الاسلام سید مرتضی فاطمیان گفت: مراکز نیکوکاری یکی از این بسترهای مناسب برای تحقق مشارکت مردمی است که می تواند به فرصت سازی برای افزایش خدمت به مددجویان منجر شود.

در ادامه این نشست اقشار مختلف مردم در ملاقات چهره به چهره، مسائل و مشکلات خویش را با مدیرکل و معاونان وی مطرح کردند.