آموزش عملی قانون پذیری از اهداف طرح همیاران پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی محمدی روز سه شنبه در همایش همیاران پلیس اظهار کرد: حمل ونقل و ترافیک یکی از ارکان توسعه ی پایدار در کشور است که پیشرفت در این حوزه سبب به وجود آمدن خطرات برای انسان ها شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه حوادث جاده ای و سوانح ترافیکی به عنوان پنجمین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود نیاز است تا توجه ویژه ای در این حوزه انجام شود.

محمدی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه از سال ۷۷ تا ۹۵ بالغ بر ۵۵ هزار نفر کشته و بیش از ۴ میلیون نفر مصدوم شده اند بنابراین باید اقدامات لازم در زمینه ی کاهش حوادث صورت گیرد.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: جلوگیری از مرگ و میر جاده ای و کاهش حوادث از دغدغه های مسئولان بوده است که در این راستا مقام معظم رهبری نیز تاکیدات فراوانی دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش چند برابری خودروها با برنامه ریزی های صورت گرفته و کنترل قوانین آمار تصادفات کاهش پیدا کرده است.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه خانواده و مدرسه ۲ نهاد اثرگذار در جامعه هستند گفت: باتوجه به اینکه همیار پلیس در این ۲ نهاد قرار دارد بنابراین در جامعه پذیری و قانون پذیری نقش بسیار خوبی را ایفا می کنند.

وی یاد آور شد: طرح همیار پلیس می تواند با آموزش عملی قانون پذیری به دانش آموزان و تاثیر پذیری بالایی که سخنان فرزندان بر روی والدین دارد اثر گذاری خوبی داشته باشد.

محمدی ادامه داد: طرح همیار پلیس با هدف حضور یک فرد پلیس در هر خانواده، تقویت فرهنگ تعاون و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و نهادینه کردن قانون پذیری برای نسل آینده و به منظور بهبود فرهنگ رانندگی اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور استان در پایان گفت: هر همیار پلیس پس از آگاهی از اهمیت نقش خود در صورت برخورد با هر نوع حادثه ای اعم از سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکت مارپیچ، خوردن و آشامیدن در حین رانندگی و عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی تذکرات لازم را به رانندگان در کمال ادب واحترام دهد.