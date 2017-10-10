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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

رئیس پلیس راهور استان قزوین:

آموزش عملی قانون پذیری از اهداف طرح همیاران پلیس است

آموزش عملی قانون پذیری از اهداف طرح همیاران پلیس است

قزوین- رئیس پلیس راهور استان قزوین گفت: طرح همیار پلیس با هدف آموزش عملی قانون پذیری در میان دانش آموزان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی محمدی روز سه شنبه در همایش همیاران پلیس اظهار کرد: حمل ونقل و ترافیک یکی از ارکان توسعه ی پایدار در کشور است که پیشرفت در این حوزه سبب به وجود آمدن خطرات برای انسان ها شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه حوادث جاده ای و سوانح ترافیکی به عنوان پنجمین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود نیاز است تا توجه ویژه ای در این حوزه انجام شود.

محمدی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه از سال ۷۷ تا ۹۵ بالغ بر ۵۵ هزار نفر کشته و بیش از ۴ میلیون نفر مصدوم شده اند بنابراین باید اقدامات لازم در زمینه ی کاهش حوادث صورت گیرد.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: جلوگیری از مرگ و میر جاده ای و کاهش حوادث از دغدغه های مسئولان بوده است که در این راستا مقام معظم رهبری نیز تاکیدات فراوانی دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش چند برابری خودروها با برنامه ریزی های صورت گرفته و کنترل قوانین آمار تصادفات کاهش پیدا کرده است.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه خانواده و مدرسه ۲ نهاد اثرگذار در جامعه هستند گفت: باتوجه به اینکه همیار پلیس در این ۲ نهاد قرار دارد بنابراین در جامعه پذیری و قانون پذیری نقش بسیار خوبی را ایفا می کنند.

وی یاد آور شد: طرح همیار پلیس می تواند با آموزش عملی قانون پذیری به دانش آموزان و تاثیر پذیری بالایی که سخنان فرزندان بر روی والدین دارد اثر گذاری خوبی داشته باشد.

محمدی ادامه داد: طرح همیار پلیس با هدف حضور یک فرد پلیس در هر خانواده، تقویت فرهنگ تعاون و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و نهادینه کردن قانون پذیری برای نسل آینده و به منظور بهبود فرهنگ رانندگی اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور استان در پایان گفت: هر همیار پلیس پس از آگاهی از اهمیت نقش خود در صورت برخورد با هر نوع حادثه ای اعم از سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکت مارپیچ، خوردن و آشامیدن در حین رانندگی و عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی تذکرات لازم را به رانندگان در کمال ادب واحترام دهد.  

کد مطلب 4110080

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