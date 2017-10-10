راهپیمایی اربعین بهترین حرکت فرهنگی برای تبلیغ نهضت عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در دومین جلسه ستاد اربعین استان گفت: نهضت امام حسین (ع) فقط متعلق به شیعیان نیست بلکه این حرکت بسیار مهم و با ارزش به تمام مردم جهان تعلق دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: همایش عظیم زائران در اربعین حسینی نباید یک امر گذرا و موقتی باشد بلکه به عنوان یک تجمع دینی، ماندگار و مستمر بایستی در راستای تعمیق معنویت دینی و فرهنگ سازی دیده شود.

وی اضافه کرد:ابعاد فرهنگی راهپیمایی اربعین باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد تاتجلی این حرکت عظیم مردمی با فرهنگ سازی مناسبی همراه شود تا مردم دیگر کشورها از چرایی برگزاری این همایش معنوی جویا شوند و پاخ آن را پیدا کنند.

استاندار قزوین یاداورشد: رفتار زائران در مراسم اربعین بسیار مهم است و باید به گونه ای رفتار کنیم تا با حرکت ما زمینه اشاعه فرهنگی و کار تبلیغی محقق شود.

وی اضافه کرد: از زائران انتظار داریم ضمن احترام به آداب و رسوم میزبان، تمام موازین قانونی کشور عراق را رعایت کرده و از اعزام غیرقانونی و بدون روادید خودداری کنند تا مشکلاتی برای مسئولان ایرانی و عراقی ایجاد نشود.

پذیرایی از زائران ساده و بدون تشریفات باشد

زاهدی تصریح کرد: هرچند توجه به رفاه، آسایش، امنیت و سلامتی زائران در مراسم اربعین حسینی امری ضروری است که باید از سوی ستاد اربعین و کمیته های زیرمجموعه آن صورت گیرد اما باید مراقب باشیم تا کارها ما به سمت تشریفات بیشتر نرود و معنویت کار کمرنگ نشود.

استاندار قزوین از فرمانداران و بخشداران استان خواست ضمن اقدامات مشابه در شهرستان ها همراهی لازم را با ستاد استانی داشته باشند ودر راستای جلب مشارکت و همراهی مردم نیز تلاش کنند.

زاهدی بیان کرد: باید اطلاع رسانی کنیم که عزیمت غیر قانونی به کشور عراق جرم محسوب می شود و اگر فردی به دلیل نداشتن پاسپورت و یا روادید در کش. ر عراق دستگیر شود ما نمی توانیم از حقوق آنها دفاع کنیم و مجازات های پیش بینی شده می تواند مشکلات زیادی را برای اینگونه افراد ایجاد کند.

وی اضافه کرد:رعایت ضوابط قانونی، سنت های میزبان، در منشور گردشگری بین المللی هم پیش بینی شده و ما نمی توانیم به آنها بی تفاوت باشیم و برای خود و دیگران مشکل ساز شویم.

استاندار اظهارداشت: اگر بخواهیم هر سال تشریفات این سفر معنوی و حسینی را بیشتر کنیم از معنویت فاصله خواهیم گرفت و هزینه های خود را زیاد خواهیم کرد که این موضوع از فلسفه اصلی اربعین فاله دارد و منطقی نیست.

استاندار قزوین اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دستگاههای اجرایی و کمیته های زیر مجموعه ستاد اربعین بتوانیم راهپیمایی باشکوهی را در این ایام معنوی محقق کنیم.