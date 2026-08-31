به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر امروز دوشنبه در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: با توجه به حضور وزیر راه و شهرسازی در استان در مجموع حدود ۴۰ کیلومتر بزرگراه و ۳۴ کیلومتر آزادراه به بهرهبرداری خواهد رسید که موجب حذف گرههای ترافیکی و ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشرفت این طرح افزود: این پروژه از طرحهای بسیار مهم منطقه است و از پیمانکار آن قرارگاه خاتمالانبیا، تشکر میکنم چرا که این مجموعه با تحویل پروژه در وضعیت ۲۰ درصد پیشرفت، اکنون آن را به حدود ۶۵ درصد رسانده است.
وی با اشاره به برنامههای آتی این محور توضیح داد: امیدواریم تا پایان سال اعتبار مورد نیاز تأمین شود تا بتوان با توجه به تعهد پیمانکار، پل خیرآباد را نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسانیم.
بازوند درباره وضعیت محور بهبهان–زیدون گفت: این مسیر یکی از طرحهای مهم و پرحادثه منطقه است که با مشکل منابع مالی مواجه است اما پیگیریها برای رفع این چالش و پاسخ به مطالبه مردم و نمایندگان در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: با وجود چالشها و خسارتهای وارده، دولت از روند عمران و آبادانی کشور دست نکشیده و اجرای پروژههای عمرانی همچنان با قدرت ادامه دارد.
وی در پایان با ارائه آماری از زیرساختهای کشور افزود: در حال حاضر حدود هفت هزار و 800 کیلومتر بزرگراه، سه هزار و 800 کیلومتر پروژه ریلی و ۷۸۰ کیلومتر آزادراه با مشارکت بخش خصوصی در کشور در حال اجراست که در مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر پروژه در حوزههای حملونقل در دست ساخت است.
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