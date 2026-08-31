به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد کردند. محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای این دانشگاه در حوزه فرهنگ و هنر گفت: جامعه بهبود پیدا نمیکند مگر اینکه صنعت و حوزههای مختلف آن با فرهنگ اصلاح شوند و دانشگاه نیز باید شرایطی را فراهم کند که آموزش فرهنگی و هنری در دسترس مردم قرار بگیرد. وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ در بهبود شرایط جامعه گفت: معتقدم اصلاح صنعت و تولید هم از مجرای فرهنگ میگذرد. دکتر علی اکبری تصریح کرد: وظیفه ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا آموزشهای فرهنگی و هنری در دسترس مردم قرار بگیرد.
وی با اشاره به استقبال مردم از آموزشهای هنری گفت: به همکاران گفتهام که ما بخواهیم یا نخواهیم، کسی که میخواهد آموزش ببیند، فضای آن را پیدا خواهد کرد، ما باید تلاش کنیم این اتفاق در مراکز دانشگاهی و با استانداردهای دانشگاهی بیفتد؛ جایی که آموزش هنر بر اساس معیارهای مشخص ارائه میشود. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به رویکرد این دانشگاه در ایجاد رشتههای هنری گفت: ما در دانشگاه برای ایجاد رشتههای هنری، این کار را به خبرگان و متخصصانی سپردهایم که ریشه در جامعه هنر کشور دارند.
وی افزود: در همین یکی، دو ماه گذشته با افتخار رشته ساز ایرانی را ایجاد کردیم. این رشته در یک فرآیند تعاملی و با پیشنهاد مرکزی که تخصص آن حوزه را دارد، شکل گرفت و سپس توسط تیمی از خبرگان این حوزه بررسی شد. در کنار آن، ممکن است برخی از بزرگان دانشگاه نیز بهعنوان متخصصین آموزش عالی حضور داشته باشند. دکتر علی اکبری تأکید کرد: این ترکیب، یعنی حضور افراد صاحب تجربه در کنار خبرگان تخصصی حوزه و مجموعه متخصصان آموزش عالی، باعث شده است که بتوانیم رشتههای جدیدی را ایجاد کنیم. در همین مدت نیز رشتههای کاردانی و کارشناسی روابط عمومی دیجیتال به تصویب رسیده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تأکید بر ضرورت پیوند دانشگاه و جامعه اظهار کرد: هر وقت دانشگاه با جامعه پیوند خورده و اجتماعی شده، اثرگذاری بیشتری داشته است. هر وقت دانشگاه خودش را در برج عاج قرار داده و ارتباطش با اصحاب فرهنگ و هنر دچار اخلال شده، این اثرگذاری کاهش یافته است. دکتر علی اکبری ادامه داد: امروز آمادگی داریم تا هم در ایجاد رشتههای جدید و هم در توسعه حوزههای نوظهوری که ممکن است در آینده شکل بگیرد، همکاری کنیم. ما یک ظرفیت قانونی برای آموزشهای کوتاهمدت داریم و حوزه تخصصی، مدرس و ظرفیتهای لازم را نیز در اختیار داریم.
وی با اشاره به ظرفیت استادان و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: بسیاری از بزرگانی که شما میشناسید، میتوانند در این زمینه با ما همکاری کنند. ما تنها دانشگاهی هستیم که بهصورت قانونی، استاد دانشگاه در آن لزوماً نیازمند مدرک دکتری نیست و برای استفاده از ظرفیت متخصصان، مسیر قانونی مشخصی تحت عنوان همکاران مدرس داریم.
علی اکبری افزود: ممکن است برخی از این افراد مدرک دانشگاهی نداشته باشند، اما در حوزه تخصصی خود صاحب تجربه و مهارت هستند. میدانم که در این زمینه نیز همکاران شما میتوانند به ما کمک کنند. بسیاری از بزرگان حوزه موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر، روابط عمومی و دیگر حوزههایی که با ما همکاری میکنند، ممکن است مدرک دانشگاهی نداشته باشند، اما دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل تفاوت خود با سایر دانشگاهها، بهصورت قانونی از ظرفیت این افراد بهعنوان مدرس استفاده میکند.
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