صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن‌زاده، ظهر دوشنبه با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱ و هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۱، از ناپایداری جوی و افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این هشدار، دریا در مناطق ساحلی و فراساحلی استان مواج و متلاطم خواهد شد و شناورهای سبک و صیادی با خطر مواجه هستند .

حسن‌زاده با اشاره به جزئیات این هشدار، افزود: پیش بینی می‌شود بیشینه سرعت وزش باد به ۲۲ تا ۲۶ نات و ارتفاع امواج دریا در برخی نقاط به ۱.۵ متر برسد که این شرایط میتواند منجر به غرق شدن شناگران، آسیب به تورهای صیادی و قفس های پرورش ماهی و اختلال در ترددهای دریایی شود .

وی در ادامه با بیان اینکه ناپایداری جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و مناطق مستعد استان به صورت رگبار باران، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای رخ خواهد داد، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و تردد در حریم رودخانه های فصلی خودداری کنند .

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین بر لزوم پرهیز از فعالیت های تفریحی و شیلاتی در سواحل و مناطق فراساحلی تأکید کرد و گفت: کلیه دستگاه های اجرایی و امدادی باید در آماده باش کامل باشند و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت های احتمالی را اتخاذ کنند.