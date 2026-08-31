پنتاگون برای تبلیغ خود دست به دامن اینفلوئنسرها شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتنپست فاش کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به طور محرمانه تعدادی از کهنهسربازان محافظهکار را که در شبکههای اجتماعی دنبال کنندگان گستردهای دارند و از افراد تأثیرگذار محسوب میشوند، در مناصب دولتی غیرنظامی بدون اعلام وظایف رسمیشان به کار گمارده است.
این منابع می افزایند که هدف از این انتصابات، ترویج دیدگاههای «پیت هگست» وزیر جنگ و ترویج دیدگاه های او در «جنگ فرهنگی» و همچنین حمله به منتقدان دولت دونالد ترامپ است.
بر اساس اسناد و سوابق، این انتصابات شامل سرهنگهای بازنشسته و شخصیتهای برجسته در پلتفرمهای دیجیتال بوده است. یکی از این افراد «راب مانس» است که سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی است و حدود ۱۳۵ هزار دنبال کننده در پلتفرم «ایکس» دارد. «کورت شلیشتر» که حدود ۶۲۰ هزار دنبالکننده در «ایکس» دارد و «توماس اندرسون» که یک شخصیت تأثیرگذار در ارتش آمریکا است و با نام مستعار «ساینیکال پابلیوس» شناخته می شود، بیش از ۳۲۳ هزار دنبال کننده در «ایکس» دارد.
این گزارش اشاره میکند که این افراد به نوشتن مقالات و انتشار توییتها برای حمایت از تصمیمات «هگست» و حمله به رسانهها و مخالفان سیاسی ادامه دادهاند، بدون اینکه وضعیت شغلی دولتی یا پیوندهای مالی خود با «پنتاگون» را فاش کنند.
این منابع فاش کردند که افراد تأثیرگذار در تیمهای کاری میدانی شرکت کردهاند که از «دانشکده جنگ» وابسته به ارتش آمریکا بازدید کردهاند. هدف عملکرد آنها ریشهکن کردن ایدئولوژیهای مخالف و بررسی میزان وفاداری مسئولان به ترامپ است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که انتقادات گستردهای علیه پنتاگون وجود دارد مبنی بر اینکه از پول مالیات دهندگان برای تأمین مالی تبلیغات حزبی استفاده میکند.
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