گزارش رئیس سازمان بازنشستگی کشوری درباره منابع و مصارف صندوق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای نشست طرح اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت که کلیات این طرح در کمیسیون رد شد چرا که مغایر با برنامه ششم توسعه و همچنین مغایر با اصول قانون اساسی بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار دوم کمیسیون متبوعش افزود: طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های فرسوده دستورکار بعدی کمیسیون بود که کلیات این طرح به تصویب رسید و برخی مواد ارجاعی به کمیسیون رد و برخی تصویب شد.

مفتح در تشریح آخرین دستورکار امروز کمیسیون بودجه ادامه داد: رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در نشست امروز کمیسیون حضور یافت و گزارشی از وضعیت منابع و مصارف صندوق ارائه داد و مقرر شد تا دو هفته آینده گزارش جامعی به همراه برخی پیشنهادات اصلاحی برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان بازنشستگی کشوری یادآور شد: علیرغم پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومانی به یک میلیون و ۳۵۰ هزار بازنشسته با متوسط حقوق ماهانه یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومانی حقوق پرداختی آن ها با هزینه های زندگی بازنشستگان تناسب ندارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس سازمان بازنشستگی کشوری اظهار داشت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تکاپوی نیاز دوران بازنشستگی آنان را دارد ضمن آنکه علیرغم حذف ردیف بودجه مربوط به بیمه تکمیلی درمان توسط دولت از سال ۹۳ صندوق با افزایش تعهدات مربوطه برای دو میلیون نفر بازنشسته و افراد تحت تکلف آنان خدمات مذکور ارائه کرده است.

وی ادامه داد: رئیس سازمان بازنشستگی کشوری عنوان کرد که فرآیند دریافت کسور از مشترکان از ابتدای تاسیس صندوق ناکارا بوده به گونه ای که میزان کسور در ابتدای تاسیس صندوق در مجموع ۱۷ درصد بوده که برای جبران تعهدات مشترکان کفایت نکرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس سازمان بازنشستگی تاکید کرد قوانین و مقرراتی که در مقاطع مختلف بدون در نظر گرفتن ماهیت بیمه صندوق تصویب شده، تحمیل بار مالی عمده ای به صندوق شده است، لذا برهمین اساس تا دو هفته آینده صندوق گزارشی به کمیسیون ارائه می دهد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.