به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور دکتر محمد سلگی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورا روز سه‌شنبه (۱۸ مهرماه) برگزار شد.

محمد سلگی در این جلسه با اشاره به اهمیت انتخاب شعار و نامگذاری روزهای هفته در این دوره از هفته کتاب گفت: در نامگذاری ایام هفته باید تلاش شود تا موضوعاتی همچون اهدای کتاب و حمایت از حقوق مولف و ناشر مورد توجه قرار گیرد. توجه به این موضوعات به گسترش فرهنگ اهدای کتاب و حمایت از ناشر و مولف کمک خواهد کرد.

در ادامه جلسه اعضای شورا پیشنهادهای خود را درباره شعار این دوره از هفته کتاب اعلام کردند. همچنین بحث و تبادل نظر درباره شعارهای پیشنهادی برای نامگذاری روزهای هفته کتاب انجام و مقرر شد پیشنهادهای اعضا برای جمع‌بندی نهایی به دبیرخانه اعلام شود.

از دیگر مصوبات این جلسه تشکیل دبیرخانه هفته کتاب در استان‌های کشور بود و مقرر شد با نامه ارسالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هر استان، دبیرخانه هفته کتاب با ریاست استاندار و دبیر مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود.

همچنین مقرر شد برنامه‌های هفته کتاب از استان بوشهر، سومین پایتخت کتاب ایران آغاز شود.

دیگر مصوبه این جلسه نیز انتخاب یک تیم محتوایی برای کمک به صدا و سیما برای برنامه‌ریزی جهت تهیه برنامه‌های مناسب برای هفته کتاب بود.

در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب که با ریاست محمد سلگی برگزار شد، علیرضا مختارپور، سعید پورعلی، محمدمهدی احمدی، مهدی فیض، محمود صلاحی، محمدحسین رنجبران، محمدمهدی فخری‌زاده، فریدون عموزاده خلیلی، علیرضا حاجیان‌زاده، مهدی اسماعیلی‌راد، همایون امیرزاده، داریوش رضوانی، افشین داورپناه، علیرضا کرمانی و حمیده ماحوزی حضور داشتند.