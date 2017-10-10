همکاری با محققان هوافضا در اجرای طرح «کاداستر»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان همزمان با هفته جهانی فضا از نمایشگاه دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد.

وی گفت: دستاوردهای فضایی می تواند تحولی در زمینه اشتغال‌زایی ایجاد کند و چشم‌اندازی که برای این مهم تعریف شده، بیانگر آن است که در آینده، نوع مشاغل تغییر کرده و به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود.

وی با اشاره به تاثیر فناوری فضایی در افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف از جمله صنعت پزشکی و کشاورزی، اظهار داشت: حوزه فضایی افزون بر ایجاد میزان اشتغال در کشور، می‌تواند هزینه‌های صنایع مختلف را کاهش دهد که قابلیت درآمدزایی هم دارد و در نتیجه تولید کار و اشتغال، می‌تواند وابستگی کشور را به خارج کاهش دهد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان پژوهشگاه فضایی افزود: اگر بتوانید با تعریف چشم‌انداز، گروه‌های هدف خود را مشخص کنید، شاید بتوان از این طریق معضل بیکاری را حل کرد، هرچند که تحقق این مهم در گرو اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع شما به مسئولان چه در بخش قانونگذاری و چه سیاستگذاری است.

پزشکیان گفت: هم اکنون می توانیم با استفاده از دستاوردهایی که در رشته هوا و فضا ایجاد شده است به تقویت سیستم‌های نظارتی بپردازیم؛ بنابراین لازم است که در این خصوص جلساتی با متخصصان این بخش برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس برای به نتیجه رساندن طرح کاداستر ( طرح پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمین های کشاورزی) می تواند از محققان حوزه هوا و فضا کمک بگیرد، تاکید کرد: هم اکنون شخصا در تلاش هستم که طرح کاداستر، GIS (جی آی اس) و سیستم داده‌های فردی را از طریق همکاری با محققان حوزه هوا و فضا به سرانجام برسانم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که از تریبون مجلس برای ارائه گزارشی در رابطه با نتایج تلاش‌های محققان هوافضا که به ایجاد دستاوردهای قابل قبولی منتهی شده است، بپردازد.