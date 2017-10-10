ارسال ۴۸ هزار اعلام و شکایت مردمی به سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در دیدار با قاضی عزت توفیق جعفر معاون رئیس کمیسیون درستکاری عراق ضمن خیرمقدم به هیئت عراقی، آمادگی این سازمان را برای انتقال تجارب و آموزش بازرسان این کشور اعلام کرد.
وی با بیان اینکه دو کشور ایران و عراق زمانی طولانی است که در جنگ ناخواسته به سر میبرند، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تحریک کشورهای غربی، صدام به ایران حمله کرد و ۸ سال آن جنگ خانمانسوز ادامه داشت که ضربات فراوانی به دو کشور وارد کرد، درحالیکه این دو کشور همسایه و مسلمان میتوانستند همافزایی و روابطی خوب داشته باشند. البته درست است که ایران تنها ۸ سال درگیر جنگ تحمیلی سخت بود، ولی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد تحریمهای ظالمانه و جنگ نرم هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جنگ ۴۰ سالهای که گریبانگیر ملت و دولت عراق شده است، گفت: ابرقدرتها به ما اجازه نمیدهند از جنگ و ناآرامی خلاص شویم و درحالیکه مردم عراق شاهد نفسهای آخر داعش در این کشور هستند، به یکباره مسئله کردستان و تجزیه عراق را طراحی کردند.
قاضی سراج خاطرنشان کرد: ابرقدرتها دلسوز کشورهای اسلامی نیستند و تجزیه این کشورها را دنبال میکنند و از هر فرصتی که به دست آوردند، سعی میکنند به کشورهای مسلمان ضربه بزنند، لذا ما باید بیدار باشیم و اجازه نفوذ به ابرقدرتها ندهیم.
وی با بیان اینکه جنگ عوارض جانبی فراوانی به همراه دارد که بخشی از آن به سازمانهای مبارزه با فساد آن کشورها برمیگردد، تصریح کرد: وقتی کشوری درگیر جنگ میشود، بیشتر تمرکز دولتمردان آن کشور به این مسئله و مدیریت و پشتیبانی آن معطوف میشود و افراد فرصتطلب با سوءاستفاده از موقعیت پیشآمده مرتکب فساد میشوند و به بیتالمال دستاندازی میکنند فلذا فساد در کشورهای درگیر جنگ افزایش مییابد و این وظیفه سازمانهای مبارزه با فساد در کشورهاست که این افراد فاسد را شناسایی کرده و به محاکم قضایی معرفی کنند.
قاضی سراج با بیان اینکه در کشور ایران بعد از جنگ ۸ ساله تحمیلی تلاشهای زیادی در قطع دستاندازی مفسدان انجام گرفته است، ابراز امیدواری کرد کشور عراق نیز بهزودی از جنگ رهایی یابد تا با قدرت با فساد مقابله کنند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای غربی نیز که از نظر عاری بودن از فساد در رتبهبندیهای جهانی موقعیت خوبی دارند، در زمان جنگ وضعیت خوبی نداشتند و آمار فساد در این کشورها بالا بوده است ولی پس از پایان جنگ با برنامهریزی و اقداماتی که انجام دادند، آمار ارتکاب فساد در کشور خود را کاهش دادند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام آمادگی این سازمان و جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با کمیسیون درستکاری کشور عراق اظهار داشت: در مسیر مبارزه با فساد و انتقال تجارب و آموزش بازرسان، آماده همکاری هستیم و از هر کمکی که از دست ما بربیاید، دریغ نخواهیم کرد.
قاضی سراج در ادامه این دیدار به سابقه و پیشینه حدود ۱۰۰ ساله سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: این سازمان در حدود ۶۰ سال پیش از پیروزی انقلاب و قریب به ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه دارد و بر اساس قانون اساسی کشورمان، دو وظیفه مهم نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده این سازمان گذاشته شده است و اگر بخواهم بهصورت مختصر بیان کنم، باید بگویم وظیفه پیشگیری، ضد فسادی و آمبودزمانی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است.
وی افزود: سعی همکاران بنده این است که تمرکز خود را بر پیشگیری بگذاریم و تلاش داریم وقتی دامی برای مدیری پهن میشود، پیش از اینکه فسادی رخ دهد، مدیر را مطلع کنیم که این استراتژی بسیار مؤثر واقع شده است و توانستهایم تا حد زیادی قبل از تشکیل پرونده کیفری، جلوی فساد را بگیریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به ساختار این سازمان اشاره و به صورتی مختصر ۶ معاونت سازمان بازرسی کل کشور را معرفی کرد و گفت: یک اداره کل نیز با عنوان مرکز رسیدگی به شکایات مردمی داریم که بهصورت شبانهروزی در خدمت مردم است و اعلامات و شکایات آنها را دریافت میکند.
سراج ادامه داد: در سال گذشته ۴۸ هزار اعلام و شکایت مردمی به سازمان بازرسی رسید که به معاونتهای بازرسی مربوطه ارجاع داده شد و ظرف مدت حداکثر یک ماه نتیجه آن را به شاکی اعلام کردیم، تعدادی از این شکایات و اعلامات نیز منجر به تشکیل پرونده شد که پس از تکمیل گزارش، به مراجع قضایی ارسال شد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور با کشورهای مختلفی از آسیا، اروپا و آفریقا تفاهمنامه همکاری امضا کرده است، گفت: در جریان سفر سال گذشته دکتر احمد الیاسری رئیس کمیسیون درستکاری جمهوری عراق به تهران نیز تفاهمنامه همکاری مشترک بین دو کشور به امضا رسیده است.
در ادامه این دیدار نیز قاضی عزت توفیق جعفر با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مطمئن هستم تجاربی که سازمان بازرسی کل کشور ایران کسب کرده، برای ما در کشور عراق به کار خواهد آمد.
وی، فساد را مشکل بزرگی برای کشورها دانست و گفت: یادداشت تفاهم همکاری که بین دو کشور ایران و عراق به امضا رسیده است، یقیناً منشأ خیری در ارتباط و همکاری بیشتر دو کشور خواهد بود.
معاون رئیس کمیسیون درستکاری عراق خاطرنشان کرد: مفسدان، بسیاری از اموالی که از کشورهای ما به یغما میبرند، به کشورهای غربی منتقل میکنند و ما امیدواریم با همافزایی با کشورهای دیگر، دولتهای غربی را مجبور به استرداد این اموال کنیم.کمیسیون درستکاری جمهوری عراق (النزاهه) وظیفه مبارزه با فساد و آمبودزمانی را در این کشور بر عهده دارد.
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