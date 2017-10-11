۶۰۰۰ دقیقه برنامه در صدا و سیمای مرکز زنجان تهیه و پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، مرتضی صفری در دیدار با فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با تسلیت ایام محرم و سالروز شهادت اباعبدالله الحسین (ع) افزود: تا زمانی که جمهوری اسلامی با آرمان های امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعالیم روح بخش اسلام که مانند استکبار ستیزی بخش مهمی از آن است و تا زمانی که دشمنی دشمنان به شیوه های مختلف ادامه دارد دفاع مقدس هم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه امروز ماموریت مشترک و خطیر صدا و سیما و سپاه پاسداران ، حضور فعال در مقابله با جنگ نرم و استحاله فرهنگی است، افزود : در شرایط حساس نقش سپاه در استان نقش بی بدیلی است و خوشبختانه تعامل سپاه استان با مردم در عرصه های مختلف کاملاً ملموس و مشهود است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان با اشاره به میزان بیننده شبکه استانی گفت : آخرین نظرسنجی ها درباره میزان مخاطب رادیو و تلویزیون نشان می دهد که شبکه استانی سیما ۸۰ درصد بیننده و رادیوی استانی نیز ۳۱ درصد شنونده در سطح استان دارد.

صفری به آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و افزود : طبق اعلام نیروی مراجع ذیصلاح استان از پارسال تاکنون جرایم در فضای مجازی ۴۰ درصد افزایش داشته که بیشتر آنها جرایم اخلاقی و کلاهبرداری ها بوده است که می طلبد نهادهای انقلابی بیش از پیش از ظرفیت های موجود برای آگاهی بخشی به مردم بهره بگیرند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره کرده و افزود: در هفته دفاع مقدس هم ۶۰۰۰ دقیقه برنامه در رادیو و تلویزیون مرکز زنجان تهیه و پخش شد که در این راستا همراهی مناسب سپاه استان با برنامه سازان صدا و سیما ستودنی بود.

عامل اصلی فتنه در منطقه آمریکا و صهیونیسم است

فرمانده سپاه انصارالمهدی استان زنجان هم در این دیدار با بیان اینکه کشور امروز در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد گفت: اوج نبرد بین دو جبهه انقلاب اسلامی و استکبار است و دشمن با تمام قوا در این نبرد حاضر است.

سردار جهانبخش کرمی با اشاره به اینکه عامل اصلی فتنه در منطقه آمریکا و صهیونیسم است افزود : دشمن درصدد است در ایران که ناامنی ایجاد کرده و در این راستا با فشار و تهدید و تحریم و جنگ نرم نبرد وارد میدان شده است.

وی افزود : امروز در مقابل تهاجمات دشمن باید با بصیرت سیاسی و روحیه جهادی ایستادگی کنیم و در این جنگ تمام عیار رسانه ها بویژه رسانه ملی به عنوان رسانه مورد اعتماد مردم و مسئولین در خط مقدم نبرد قرار دارد.

سردار کرمی از زحمات صادقانه و خالصانه مدیرکل، مدیران و کارکنان صدا و سیما در صحنه های حساس و برنامه های مختلف قدردانی کرد و افزود: تلاش های بسیجی وار و حرکت های جهادی کارکنان صدا و سیما برای آماده سازی مقدمات پوشش برنامه های عزاداری دهه اول محرم برای خدمت به مردم ، ستودنی است.

وی همچنین نقش صداوسیما را احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب فراموش شده بسیار موثر عنوان کرده و از تلاشهای رسانه استانی در این زمینه نیز قدردانی کرد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی استان نیز با بیان اینکه بعثت ، غدیر و عاشورا ۳ اتفاق مهم در تاریخ اسلام است، گفت : عاشورا تضمین کننده سلامت و صلابت سعادت بعثت و غدیر بوده است .

حجت الاسلام متین افزود: بارزترین نتیجه تبلیغ و اشاعه ماجرای عاشورا که با اقدام رسانه ای حضرت زینب و امام سجاد (ع) و مسلمانان تاکنون صورت گرفت ، ظهور و بروز انقلاب اسلامی ایران بود.

وی گفت : پوشش ۴۵ ساعته عزاداری های مردم زنجان در شبکه های برون مرزی و ملی اتفاق بسیار ارزشمندی بوده است که در این راستا باید از کارکنان خدوم رسانه استانی تشکر و قدردانی نمود .

متین خلوص نیت عزاداران را موجب جهانی شدن عزاداری های ۸ و ۱۱ محرم دانست و افزود : مدیریت جهادی و فعالیت های کارکنان صدا و سیمای مرکز زنجان نیز در این خصوص غیرقابل انکار و ستودنی است.