نیروهای مسلح هراسی از یاوه گویی روشنفکرنماها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ۲ مهدی معمارباشی عصر سه شنبه در جمع فرماندهان یگان های تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان اظهار کرد: با لطف و عنایت خداوند و تلاش خادمان نظام و انقلاب امروزه دغدغه ای در حوزه امنیت نداریم و بر تمامی تحرکات دشمنان مسلط هستیم.

معمارباشی تصریح کرد: هیچ قدرتی به ملت ایران که مردان و زنان شهادت طلبی دارد نمی تواند چشم طمع به خاک ما را داشته باشد، ما تاریخ را از یاد نبرده ایم و هیچگاه تن به ظلم و ذلت نداده ایم.

وی با بیان اینکه از نهضت عاشورا و هشت سال دفاع مقدس درس ایثار و شهادت آموخته ایم، گفت: فرماندهان و جوانان غیور و نیروهای مسلح کشور ادامه دهنده راه سربازان خمینی کبیر هستند و تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا در بهترین شرایط قرار دارند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان اظهار کرد: نیروهای مسلح از یاوه گویی های مردان روشنفکرنما با افکار استعمارگرانه هراسی ندارد و مقتدرانه در مقابل هرگونه تحرک ضد منافع ملی ایستادگی می کند.

فرهنگ بسیج در بدنه جامعه نهادینه شده است

هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی آجا در استان های گلستان و مازندران از نهادینه شدن فرهنگ بسیج در بدنه جامعه به ویژه قشر جوان سخن گفت.

حجت الاسلام محمدحسین عبدی به تبیین جایگاه بسیج پرداخت و گفت: تفکر بسیج مظهر ارزش های فعال جوانان مومن است که در تمامی میدان های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی همواره نیروی محرک کشور، اسلام و انقلاب بوده است.

حجت الاسلام عبدی با بیان اینکه فرهنگ بسیج در بدنه جامعه به ویژه قشر جوان نهادینه شده است، افزود: بسیج ظرفیت عظیمی دارد که سیطره نفوذ آن کل کشور را فراگرفته و تمام نیروهای مومن و باانگیزه جامعه اعضای آن را تشکیل می دهند.

وی بسیجیان را موجب عزت و افتخار انقلاب نامید و اظهار کرد: بسیجیان نماد فداکاری و مجاهدت هستند و با بصیرت مثال زدنی خود در صحنه حاضر شده و هرگونه فتنه و تحرک شیطانی را خنثی می کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان تصریح کرد: بسیج وابسته به هیج سازمان و نهاد خاصی نیست بلکه به تمام سربازان ولایت که پیرو فرامین فرماندهی معظم کل قوا هستند، تعلق دارد.

مجاهدت های شهدا از ذهن مردم پاک نخواهد شد

همچنین فرمانده تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان گفت: مجاهدت های شهیدان هیچگاه از ذهن و خاطرات مردم فراموش نخواهد شد.

سرهنگ سعید اثنی عشریه در جمع خانواده شهدای کارکنان پایور تیپ ۲۳۰ شهید متاجی اظهار کرد: خون شهیدان چراغ روشنگر راه عاشقان اهل بیت (ع) است.

اثنی عشریه افزود: شهدا با درس آموزی از مکتب امام حسین (ع) برای حراست از اسلام و انقلاب، جان خود را تقدیم کردند و جوانان اهل بیت ادامه دهنده راه آنان هستند و هرکجا لازم باشد با خلوص نیت جانفشانی می کنند.

وی خانواده شهدا را نماد پاکی خواند و گفت: این خانواده ها هستند که جوانانشان را برای حفظ انقلاب تربیت می کنند و به میدان نبرد حق علیه باطل می فرستند و روشن است که این عمل ارزشمند در پیشگاه حق تعالی جایگاه والایی دارد.

فرمانده تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان تصریح کرد: در قرآن کریم بر جایگاه شهادت تاکید بسیاری شده و همه ما معتقدیم این کشور، نظام، انقلاب و نیروهای مسلح به برکت خون های پاک شهدا همواره استوار است.

سرهنگ اثنی عشریه با تاکید بر اینکه نام و مجاهدت شهدا هیچگاه از ذهن و خاطره مردم فراموش نخواهد شد، گفت: تا زمانی که نام اسلام، پیامبر، قرآن و اهل بیت زنده بماند نام شهدا نیز باقی است و حفظ نظام اسلامی از برکات مجاهدت های این عزیزان است.