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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۸:۴۱

روشن شدنِ «فانوس دریایی بندرگز»

روشن شدنِ «فانوس دریایی بندرگز»

مخاطبان رادیو صبا با برنامه «دور دنیا در ۱۵ دقیقه» به استان گلستان سفر می کنند و با بنای تاریخی «فانوس دریایی بندرگز» بیشتر آشنا می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «دور دنیا در ۱۵ دقیقه» با رویکرد معرفی جاذبه ها و اماکن دیدنی ایران و جهان در قالب نمایش تقدیم شنوندگان می شود.

این برنامه روز شنبه ۲۲ مهر بنای تاریخی فانوس دریایی بندرگز در استان گلستان را برای علاقمندان به ایرانگردی و گردشگری معرفی می کند.

ساختمان فانوس دریایی مربوط به اواخر دوره قاجار - دوره پهلوی اول است و در بندرگز، خیابان امام جعفر صادق (ع)، ساحل دریای بندرگز واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برنامه «دور دنیا در ۱۵دقیقه» ساعت ۱۳:۴۵ با تهیه کنندگی الهه بیات، نویسندگی شیوا رمضانی، با اجرا و بازیگری عالیه سادات جعفری و محسن دینمحمد، روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز مخاطبان رادیو صبا را با خود همراه می کند.

کد مطلب 4110596

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