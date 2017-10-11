نشست گروه تماس درباره افغانستان در مسکو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که نشست گروه تماس سازمان همکاری‌ شانگهای امروز در روسیه برگزار می‌شود.

در این نشست معاونان وزارت‌های خارجه ۸ کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و معاون وزارت امور خارجه افغانستان شرکت خواهند کرد.

ریاست این نشست را افغانستان و روسیه به صورت مشترک به عهده خواهند داشت.

بر اساس جزئیات معاونان وزارت‌های خارجه روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان که ۸ عضو سازمان همکاری‌ شانگهای هستند، امروز چهارشنبه درباره اوضاع افغانستان در مسکو گفتگو می‌کنند.

«صبغت صبا» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت: «موضاعاتی که قرار است افغانستان در این نشست مطرح کند؛ یکی به عهده گرفتن ریاست مشترک شانگهای از سوی افغانستان، رایزنی برای به دست آوردن عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و همچنین همکاری برای مذاکرات صلح کابل با طالبان است.

لازم به ذکر است که نشست گروه تماس سازمان همکاری‌ شانگهای در حالی برگزار می‌شود که در چند سال اخیر ۵ نشست چهار جانبه بین افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا و چند نشست سه جانبه بین لندن، کابل، و پاکستان، همچنین نشست سه جانبه دیگر بین کابل، واشنگتن و پاکستان جهت مذاکرات صلح با طالبان برگزار شده‌اند و قرار است تا یک هفته دیگر نشست گروه چهارجانبه در عمان و سه ماه بعد از آن نیز نشست روند صلح افغانستان در کابل برگزار شود.

در همین راستا شماری از سیاست گذاران افغانستان نیز نقش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در روند صلح و ثبات افغانستان مهم دانستند و گفتند که پس از اعلام راهبرد آمریکا برای افغانستان، اقداماتی جهت مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفته است.