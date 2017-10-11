به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه کازا تاتارستان، اظهار کرد: توسعه روابط دانشگاه‌های ایران وروسیه از طریق تبادل دانشجویان و اساتید فاکتوری مناسب در مانداگاری روابط دو کشور است.

وی با اشاره به روابط سطح عالی جمهوری اسلامی ایران و روسیه آینده روابط فی مابین را رو به رشد ارزیابی کرد و گفت: افزایش تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل ایرانی در دانشگاه های روسیه نشانه گسترش روابط و ارتباطات علمی و دانشگاهی است.

سنایی ادامه داد: اولین ایران‌شناسان روسی از شهر و منطقه کازان بوده‌اند و ایرانشناسی در کازان و تاتارستان سابقه ۲۰۰ ساله دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه که پیش از حضور در جمع دانشجویان این دانشگاه، با مسئولان دانشگاه ملاقات داشت، در پایان به سوالات دانشجویان در خصوص مسایل مرتبط با دریای خزر، کردستان عراق ، برجام و موضوعات مرتبط با آن پاسخ داد.

