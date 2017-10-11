  اقتصاد
  آب و انرژی
۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

نماینده انی ایتالیا؛

توفیق صنعت نفت ایران در گروی افزایب ضریب بازیافت است

قائم مقام فناوری‌های بازیابی و مدلسازی مخازن پیشرفته شرکت انی گفت: یک درصد افزایش بازیافت مخازن نفتی ایران بسیار مهم است و در صورت دستیابی به آن توفیق مهمی برای این کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، آلساندرو تیانی در نشست بالادستی نفت در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با اشاره به این که ایران دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای ذخایر نفت ایران ٬ افزایش ضریب بازیافت مخازن از اهمیت مهمی برخوردار است.

وی در این سخنرانی انواع تزریق آب، گاز  و دیگر روش‌ها به مخازن نفتی را تبیین کرد و گفت: اگر روش خوبی برای ازدیاد برداشت استفاده نشود قطعاً نه تنها نتیجه‌ای به دست نمی‌آید بلکه سبب آسیب رساندن به مخزن می‌شود.

تیانی به انقلاب فناوری در جهان اشاره کرد و گفت: در این انقلاب روش‌های جدیدی برای ازدیاد برداشت وجود دارد که سبب سرعت بخشیدن به برداشت از مخازن نفتی می‌شود.

قایم مقام فناوری‌های بازیابی و مدلسازی مخازن پیشرفته شرکت انی به سابقه حضور این شرکت در جهان اشاره کرد و گفت: انی هم اکنون در ۴۰ کشور دنیا فعالیت می‌کند و همچنین سابقه حضور در پارس جنوبی را نیز دارد.

وی گفت: شرکت انی می‌تواند همه سنگ‌های نفتی دنیا را بشکافد و از آن نفت استخراج کند.

