توفیق صنعت نفت ایران در گروی افزایب ضریب بازیافت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، آلساندرو تیانی در نشست بالادستی نفت در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو با اشاره به این که ایران دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای ذخایر نفت ایران ٬ افزایش ضریب بازیافت مخازن از اهمیت مهمی برخوردار است.
وی در این سخنرانی انواع تزریق آب، گاز و دیگر روشها به مخازن نفتی را تبیین کرد و گفت: اگر روش خوبی برای ازدیاد برداشت استفاده نشود قطعاً نه تنها نتیجهای به دست نمیآید بلکه سبب آسیب رساندن به مخزن میشود.
تیانی به انقلاب فناوری در جهان اشاره کرد و گفت: در این انقلاب روشهای جدیدی برای ازدیاد برداشت وجود دارد که سبب سرعت بخشیدن به برداشت از مخازن نفتی میشود.
قایم مقام فناوریهای بازیابی و مدلسازی مخازن پیشرفته شرکت انی به سابقه حضور این شرکت در جهان اشاره کرد و گفت: انی هم اکنون در ۴۰ کشور دنیا فعالیت میکند و همچنین سابقه حضور در پارس جنوبی را نیز دارد.
وی گفت: شرکت انی میتواند همه سنگهای نفتی دنیا را بشکافد و از آن نفت استخراج کند.
