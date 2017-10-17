به گزارش خبرنگار مهر، چهار کودک حامی‌محیط زیست با پری نگهبان زمین آشنا و دوست می‌شوند. وندا، جو، پیتر و ریوا مبارزه خود برای کاهش کربن را از زمانی آغاز می‌کنند که چهار نهال کوچکشان خشک می‌شود. پس از نجات این نهال ها پری نگهبان زمین به همراه خانواده اش دوستی خود با این کودکان را آغاز می‌کند. این گروه دوستی از آن پس برای نجات زمین تلاش می‌کنند.

«خرس خشمگین از گرمایش زمین»، «دلفین آوازخوان»، «کارخانه بستنی سازی» عنوان سه کتابی است که در قالب این مجموعه منتشر شده اند.

در بخشی از کتاب «خرس خشمگین از گرمایش زمین» می‌خوانیم: «خرس به تعقیب آنها ادامه داد تا اینکه نزدیک به لبه پرتگاهی روی دو پای خود بلند شد و با صدای بلندی شروع به غرش کرد. ضدکربن ها هم با سرعت هرچه تمام، از کوه بالا رفتند و تا وقتی که به قله برسند یک لحظه هم نایستادند. آنها بالاخره بالای کوه در امان بودند. پس خودورها را پارک کردند و برای مرحله ی بعد برنامه ریزی کردند.»

این کتاب ها که در قطع بیاضی به چاپ رسیده اند مناسب گروه سنی ب و ج هستند. نویسنده ی این آثار لورل کالس است و ترجمه آنها را لادن مقیمی‌اسکوئی و مریم رضازاده برعهده داشته اند.

قیمت هر کدام از این کتاب ها ۴۵۰۰ تومان است.