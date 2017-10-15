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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

رویداد «معامله فناوری» برگزار می شود

رویداد «معامله فناوری» برگزار می شود

اولین دوره از سلسه رویدادهایTech Deal (معامله فناوری) با حضور سرمایه گذاران و صاحبین صنایع با هدف آشنایی افراد با جدیدترین فناوری های دانش بنیان در حوزه کاری خود برگزار می شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، اکبر قنبرپور، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران اظهار داشت: در رویداد Tech Deal (معامله فناوری) فناوران و صاحبان طرح های نوآورانه، صنعتگران و صاحبان کسب و کارهای مختلف، بنگاه های سرمایه گذاری و مشتریان بالقوه اختراعات مهمترین بازیگران به شمار می آیند.

وی تصریح کرد: همچنین منتخبی از خبرگان هر صنعت و هیئت داوران در نحوه اجرا و کارایی این رویداد همراه هستند.

قنبرپور مهمترین ویژگی متمایز این رویداد با سایر رویدادهای مشابه را استفاده از داوران خبره هر صنعت برای ارزیابی طرح های فناورانه و راستی آزمایی ایشان در روز رویداد دانست.

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در این رویداد مشارکت دارند افزود: برگزار کننده این رویداد مرکز فن بازار ملی ایران و با حمایت پارک فناوری پردیس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی تهران و به کارگزاری شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف هستند.

وی بیان کرد: این رویداد در روز چهارشنبه ۲۶مهرماه در دو پنل تخصصی تجهیزات پزشکی (پنل صبح از ساعت ۹الی ۱۲)  و تکنولوژی های نانو و بایو (از ساعت ۱۴الی ۱۷)برگزار می شود.

کد مطلب 4114347

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