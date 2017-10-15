رویداد «معامله فناوری» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، اکبر قنبرپور، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران اظهار داشت: در رویداد Tech Deal (معامله فناوری) فناوران و صاحبان طرح های نوآورانه، صنعتگران و صاحبان کسب و کارهای مختلف، بنگاه های سرمایه گذاری و مشتریان بالقوه اختراعات مهمترین بازیگران به شمار می آیند.

وی تصریح کرد: همچنین منتخبی از خبرگان هر صنعت و هیئت داوران در نحوه اجرا و کارایی این رویداد همراه هستند.

قنبرپور مهمترین ویژگی متمایز این رویداد با سایر رویدادهای مشابه را استفاده از داوران خبره هر صنعت برای ارزیابی طرح های فناورانه و راستی آزمایی ایشان در روز رویداد دانست.

رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در این رویداد مشارکت دارند افزود: برگزار کننده این رویداد مرکز فن بازار ملی ایران و با حمایت پارک فناوری پردیس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی تهران و به کارگزاری شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف هستند.

وی بیان کرد: این رویداد در روز چهارشنبه ۲۶مهرماه در دو پنل تخصصی تجهیزات پزشکی (پنل صبح از ساعت ۹الی ۱۲) و تکنولوژی های نانو و بایو (از ساعت ۱۴الی ۱۷)برگزار می شود.