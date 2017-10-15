ترامپ به «اولین تولد» پایان داد/ آغاز مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم «اولین تولد» به کارگردانی علی عطشانی با ضبط سکانس های مربوط به فرودگاه، با بازی دنیز ریچارد، جی عبدو و نینا نائبی و تام برنگر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا به پایان رسید.

تام برنگر در «اولین تولد» با گریم دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا جلوی دوربین رفته است.

چهره های شناخته شده ای از بازیگران هالیوود همچون ول کیلمر، رابرت نیپر، تام برنگر، تیلور کول، دنیز ریچاردز، گریگ گرانبرگ، ویلیام بالدوین، جی عبدو، کن دویتیان، استیو وایلدر نیز در این فیلم ایرانی- آمریکایی ایفای نقش کرده اند.

داستان این فیلم که یک کمدی آمریکایی ایرانی است درباره دختری آمریکایی به نام کیت است که پدر او از سناتورهای جمهوری خواه مجلس سنا و از مخالفان اصلی ایران است و پسری ایرانی به نام بن که پدر او در ایران از مخالفین سر سخت آمریکا و هرگونه توافقی با آنها است. کیت و بن چند سالی است در آمریکا با هم ازدواج کرده و زندگی آرامی دارند تا این که مقابله ۲ پدر پیش می آید.

فیلمبرداری این فیلم که اولین تولید مشترک ایران و هالیوود است طی ٤٠ جلسه استودیویی و میدانی انجام شد.

علی عطشانی کارگردان این فیلم سینمایی، طی روزهای گذشته در واکنش به سخنان رییس جمهوری آمریکا، در فضای مجازی نوشت: «مصاحبه آقای ترامپ رو دیدم... ای کاش میتونستی قسمت هایی از فیلمی که در خدمتتون ساختیم رو ببینین آقای رییس جمهور!»

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: علی عطشانی، طراح فیلمنامه: علی عطشانی، نویسنده: مهدی علی میرزایی، سم خوزه، تارک زهدی، مدیر فیلمبرداری: نعیم صیرفی، صدابردار: کیل جاکوبسن، طراح صحنه: راین هنمن، دستیار اول کارگردان: تیم گاگلیاردو، اجرای صحنه: جو اشتویزن، طراح چهره پردازی: فرزانه زردشت، ریبا ورا، طراح هنری: صنم شیروانی، مدیر تولید: مایکا برندت، طراح لباس: کریستی لم، دستیار تهیه کننده: انوش صادق، گروه کارگردانی: وینسنت ون هانته، کیان کاووسی، منشی صحنه: آنیلا نوگمانوا، عکاس: الیزابت صادق، استفانیا روزینی، مدیر روابط عمومی: جنیفر سالیناس، تد همیلتون، جانشین تهیه: پوریا ناصر بخت، تهیه کننده: سم خوزه، ادوین آوانس، تهیه شده در کمپانی ال ای ایندیپندت آمریکا، هماهنگی تولید ایران: حسام آقابابایی، محصول مشترک بیتا فیلم تهران و ال ای ایندیپندنت هالیوود.