دو بازیگر جدید به «اولین تولد» پیوستند/ آغاز فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، گریگ گرانبرگ و تایلور کول به جمع بازیگران فیلم سینمایی «اولین تولد» به کارگردانی علی عطشانی پیوستند. این فیلم سینمایی که اولین محصول مشترک ایران و آمریکا است، فردا دوشنبه بیستم شهریور در شهر لس آنجلس آمریکا جلوی دوربین می رود.

پیش از این اعلام شد بود که بازیگرانی چون وال کیلمر، ویلیام بالدوین، جی عبدو، رابرت نیپر و آرمین امیری نیز در این فیلم حضور دارند.

فیلم «اولین تولد» محصول مشترک ایران و آمریکا است که زندگی مشترک یک زن و شوهر را دنبال می کند، بن زاده ایران و کیت زاده آمریکا است. زمانی که کیت برای اولین بار باردار می شود مسایل پیچیده باعث می شود که کل خانواده دور هم جمع شوند، در این میان حمید (ابدو) پدر بن یک تندخوی ضد آمریکایی و سیاستمدار است درحالی که پدر کیت بایدن هم یک سیاستمدار ضد ایرانی است و این ۲ باهم روبرو می شوند. خانواده باید عقایدشان را نگه دارند تا به بن و کیت و فرزند در راه شان کمک کنند.

این فیلم را «لا ایندیپندنت فیلم اند انترتینمنت» مستقر در هالیوود می‌سازد. پوریا ناصربخت به عنوان جانشین تهیه کننده در این پروژه حضور دارد و فیلمنامه این اثر توسط مهدی علی‌میرزایی، سام خوزه و تارک زهدی نوشته شده است.