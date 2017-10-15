  استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد:

آغاز واکسیناسیون رایگان سگ‌های صاحب‌دارعلیه هاری در ثلاث باباجانی

کرمانشاه- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی از آغاز واکسیناسیون رایگان سگ‌های صاحب‌دار علیه بیماری هاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  دکتر یاسر علیزاده امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز واکسیناسیون رایگان سگ‌های صاحب‌دارعلیه هاری در ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار داشت: سالانه بیش از ۵۰۰ قلاده سگ صاحب دار، گله، سگ های نگهبان و... در این شهرستان علیه بیماری هاری واکسینه می شوند.

وی هاری را یک بیماری عفونی حاد و کشنده ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان عنوان کرد و افزود: علائم این بیماری در سگ ها عمدتا شامل ترس، حالت تهاجمی، ریزش بزاق از دهان، گیجی و تشنج است.

این مقام مسئول تصریح کرد: بیماری هاری به دلیل میزان کشندگی بالا حتی تا ۱۰۰ درصد بسیار حائز اهمیت است و معمولا از پس از گزش و از طریق بزاق حیوان هار به حیوان دیگر یا انسان منتقل می شود.

دکتر علیزاده خاطرنشان کرد: افراد در صورت گزدیگی از سوی حیوان مشکوک به هاری حتما باید برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کنند چراکه پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان درمان پذیر نیست و مرگ بیمار حتمی خواهد بود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی آموزش مردم در خصوص اهمیت بیماری، کنترل هاری حیوانات وحشی و واکسیناسیون را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به این بیماری عنوان کرد.

وی ادامه داد: واکسیناسیون سگ های نگهبان و گله در ابتدای فصول سرد سال که احتمال درگیری با حیوانات وحشی مانند شغال، روباه و گرگ را دارند یکی از راه های پیشگیری از بیماری هاری است.

