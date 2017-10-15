به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یاسر علیزاده امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز واکسیناسیون رایگان سگ‌های صاحب‌دارعلیه هاری در ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار داشت: سالانه بیش از ۵۰۰ قلاده سگ صاحب دار، گله، سگ های نگهبان و... در این شهرستان علیه بیماری هاری واکسینه می شوند.

وی هاری را یک بیماری عفونی حاد و کشنده ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان عنوان کرد و افزود: علائم این بیماری در سگ ها عمدتا شامل ترس، حالت تهاجمی، ریزش بزاق از دهان، گیجی و تشنج است.

این مقام مسئول تصریح کرد: بیماری هاری به دلیل میزان کشندگی بالا حتی تا ۱۰۰ درصد بسیار حائز اهمیت است و معمولا از پس از گزش و از طریق بزاق حیوان هار به حیوان دیگر یا انسان منتقل می شود.

دکتر علیزاده خاطرنشان کرد: افراد در صورت گزدیگی از سوی حیوان مشکوک به هاری حتما باید برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کنند چراکه پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان درمان پذیر نیست و مرگ بیمار حتمی خواهد بود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی آموزش مردم در خصوص اهمیت بیماری، کنترل هاری حیوانات وحشی و واکسیناسیون را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به این بیماری عنوان کرد.

وی ادامه داد: واکسیناسیون سگ های نگهبان و گله در ابتدای فصول سرد سال که احتمال درگیری با حیوانات وحشی مانند شغال، روباه و گرگ را دارند یکی از راه های پیشگیری از بیماری هاری است.