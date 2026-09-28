شناور ۸۰۰ تنی ایرانی در خرمشهر به آب انداخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در مراسم به آب‌اندازی یک شناور در خرمشهر گفت: کشتی‌سازی اروندان در دوران جنگ بارها مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت، اما کارکنان این مجموعه در همان لحظات نخست، روحیه بسیار بالایی داشتند و کار را رها نکردند.

وی با اشاره به مدت زمان ساخت این شناور افزود: شناور هوتن یک با ظرفیت ۸۰۰ تن، ظرف ۲۰ ماه ساخته شده و این واقعاً نشان می‌دهد که در اوج بحران، سختی و جنگ، کارکنان این مجموعه محکم و استوار پای کار بوده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به حضور مسئولان در این مراسم تصریح کرد: امروز با حضور وزیر محترم کار، نماینده خرمشهر در مجلس و همه دست‌اندرکاران و کارکنان سخت‌کوش این مجموعه، این کشتی به فضل خداوند متعال به آب انداخته شد.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر اهمیت این دستاورد صنعتی اظهار کرد: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی صنعت کشتی‌سازی استان و ظرفیت نیروی انسانی متخصص خوزستان است و امیدواریم با حمایت‌های دولت و وزارت کار، شاهد توسعه هرچه بیشتر این صنعت راهبردی در منطقه باشیم.