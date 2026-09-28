  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

کشته شدن سه مامور پلیس در شمال‌غرب پاکستان

کشته شدن سه مامور پلیس در شمال‌غرب پاکستان

افراد مسلح در حمله‌ای در استان خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان، سه نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی را به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد افراد مسلح روز دوشنبه در منطقه تانک در استان خیبر پختونخوا به نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی کمین زده و دست‌کم سه نفر از آنها را کشتند.

در جریان تیراندازی همچنین دو رهگذر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

استان خیبر پختونخوا که در مرز افغانستان قرار دارد، طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات افراد مسلح بوده است. بر اساس داده‌های مؤسسه مطالعات درگیری و امنیت پاکستان، خیبر پختونخوا در ماه گذشته شاهد ۵۴ حمله تروریستی بود که نسبت به ماه ژوئیه ۵۰ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6961583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها