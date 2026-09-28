مرکز رشد اقتصاددیجیتال و هوش مصنوعی درآذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حیدری ظهر دوشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از لوگوی جدید پارک علم و فناوری با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای فناوری استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع دولتی، در سالهای آینده دولت بهتنهایی توان تأمین هزینههای توسعه را نخواهد داشت و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه ضروری است.
وی با اشاره به آغاز واگذاری اراضی پارک از سال گذشته اظهار کرد: تعیین هیئت امنا و مشارکت شرکتها در تامین زیرساختها از برنامههای پارک است و بخش خصوصی میتواند در پروژههای عمرانی و زیرساختی این مجموعه سرمایهگذاری کند.
حیدری با اشاره به ظرفیت شرکتهای فناور استان افزود: در حال حاضر ۲۲۷ شرکت فناور و دانشبنیان در آذربایجانغربی فعالیت دارند که ۱۱۳ شرکت از این تعداد دانشبنیان هستند و شمار شرکتهای دانشبنیان نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. همچنین ۴۷ شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری استان مستقر هستند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجانغربی از افزایش مراکز رشد در استان خبر داد و گفت: مرکز رشد و نوآوری در دانشگاه پیام نور ایجاد خواهد شد، دانشگاه ارومیه مرکز نوآوری امنیت راهاندازی میکند و ایجاد پردیس مشترک با دانشگاه آزاد نیز در دستور کار قرار دارد.
صادرات شرکتهای فناور و دانشبنیان به ۱۱ میلیون دلار رسید
حیدری ادامه داد: صادرات شرکتهای فناور و دانشبنیان استان در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ میلیون دلار رسید و اشتغال این شرکتها نیز به یکهزار و ۲۵۷ نفر افزایش یافت که رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
وی همچنین از راهاندازی مرکز رشد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان خبر داد و گفت: آذربایجانغربی یکی از هشت استانی است که این مرکز را راهاندازی میکند و حوزههایی مانند تولید محتوا، انیمیشن و هوش مصنوعی در آن مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به توسعه زیرساختهای فیزیکی گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار مترمربع فضای فیزیکی در پارک وجود دارد و یکهزار و ۲۰ مترمربع فضای سولهای نیز برای سرمایهگذاری و استقرار شرکتها فراهم شده است. همچنین بخش خصوصی در سال گذشته ۷ هزار و ۴۵۴ مترمربع به فضای مورد استفاده پارک اضافه کرده است.
حیدری از جذب ۷۰ میلیارد تومان منابع تبصرهای و ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع صندوق پژوهش و فناوری خبر داد و افزود: این منابع در قالب تسهیلات و حمایتهای مالی در اختیار شرکتهای فناور و دانشبنیان قرار میگیرد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت: شاخص خوداتکایی پارک به ۲۵ درصد رسیده و ۳۱ درصد از بودجه مجموعه نیز به شرکتها اختصاص یافته است.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجانغربی افزود: بخشی از این محصولات هنوز در زمره محصولات دانشبنیان قرار نگرفتهاند، اما برای حمایت از توسعه آنها حدود ۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
جذب ۱۳۶ میلیارد تومان منابع برای حمایت از شرکتها
حیدری با اشاره به منابع مالی جذبشده برای حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان اظهار کرد: ۷۰ میلیارد تومان از منابع تبصرهای جذب شده که در قالب تسهیلات ارزانقیمت در اختیار شرکتها قرار میگیرد.
وی ادامه داد: صندوق پژوهش و فناوری نیز موفق به جذب ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان منابع شده است که میتواند در تأمین مالی و توسعه فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجانغربی در پایان با اشاره به شاخص خوداتکایی پارک گفت: این شاخص به ۲۵ درصد رسیده و بخش قابل توجهی از هزینههای پارک از محل فعالیتهای خود مجموعه تأمین میشود. همچنین ۳۱ درصد از بودجه پارک برای حمایت و فعالیت شرکتها اختصاص یافته است.
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