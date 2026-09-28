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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

علت سفر محرمانه نتانیاهو به امارات چه بود؟

علت سفر محرمانه نتانیاهو به امارات چه بود؟

به گفته منابع آگاه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سفر به امارات احتمالا از محمد بن زاید خواسته گزارش‌ها درباره هشدار او پیش از حمله ۷ اکتبر را تکذیب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس به نقل از افراد آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر محرمانه اخیر خود به امارات از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور خواسته است گزارش منتشرشده درباره هشدار قبلی او نسبت به حمله حماس را تکذیب کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو از رئیس امارات خواسته گزارش اخیر روزنامه هاآرتص را رد کند؛ گزارشی که اعلام کرده بود محمد بن زاید پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نتانیاهو را از احتمال حمله حماس مطلع کرده بود.

دفتر نتانیاهو پیشتر این گزارش را رد کرده و مدعی شده بود رسانه‌های اسرائیلی «داستانی دروغین علیه نخست‌وزیر ساخته‌اند» که هرگز رخ نداده است.

کد مطلب 6961569

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