به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی طهرانیمقدم اظهار کرد: همزمان با نخستین روز هفته گردشگری و با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری، یک باب سفرهخانه سنتی در شهرستان زاهدان افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: این مجموعه گردشگری و پذیرایی با مشارکت بخش خصوصی و با حجم سرمایهگذاری در قالب ارزش بنا و تجهیزات بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و به صورت تبدیلی راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: این سفرهخانه سنتی با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و پذیرایی، افزایش ظرفیت خدمات به گردشگران و شهروندان زاهدان و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
جطهرانیمقدم خاطرنشان کرد: با افتتاح و آغاز فعالیت این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر فراهم شده و این طرح در راستای حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه تأسیسات گردشگری استان به بهرهبرداری رسیده است.
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