به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار نسخه جهانی آلبوم «غم نومه فریدون» به آهنگسازی حسین علیزاده و نویسندگی پیمان قدیمی، این اثر از روز سه شنبه ۲۵ مهر ( ۱۷ اکتبر) از طریق سامانه های جهانی فروش آثار موسیقایی به مخاطبان ایرانی خارج از کشور عرضه می شود.

«غم‌نومه فریدون» اثری به آهنگسازی حسین علیزاده و نویسندگی و کارگردانی پیمان قدیمی است که اوایل تابستان امسال در ایران منتشر شد. در این اثر بازیگران و هنرمندانی همچون صابر ابر، فرهاد اصلانی، امیر جعفری، حبیب رضایی، آیدا شاملو، سیامک صفری، ژاله علو، فاطمه معتمدآریا و زنده‌یاد مرتضی‌ احمدی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«غم‌نومه‌ فریدون»، روایتی محاوره و موزون به سبک و سیاق قصه‌های کوچه از یک آبادی است که در آن خندیدن ممنوع می‌شود. در پی این رویداد فریدون جوان خنده‌روی آبادی به دلیل عشقش‌ به لبخندهای معشوقه‌ خود «هیچا» به اعتراض می‌ایستد.