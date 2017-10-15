درخشش ۱۰ کودک و نوجوان ایرانی در مسابقه‌ نقاشی «هیکاری» ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین مسابقه بین المللی نقاشی «هیکاری» با موضوعهای «کشاورزی»، «زمین زراعی»، «طبیعت»، «محیط زیست»، «مردم» و «خانواده» برگزار شد و از میان ۱۹ هزار و ۹۸۷ اثر رسیده از ۵۸ کشور جهان ۱۰ عضو مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق به دریافت نشانهای «طلا، نقره و برنز» و دیپلم افتخار شدند.
میلاد میکائیلی ۱۲ ساله از مرکز فرهنگیهنری شماره ۱۱ کانون کرمانشاه و محمد متین وحیدی ۱۳ ساله از مرکز فرهنگیهنری کانون قائن در استان خراسانجنوبی موفق به دریافت نشان طلایی و دیپلم افتخار این رویداد بینالمللی شدند.
فاطمه عبیری ۶ ساله از مرکز شماره ۲۸ کانون تهران، طراوت ملکی ۱۲ ساله از مرکز فرهنگیهنری کانون انزلی در استان گیلان، بهنام دانش ۱۴ ساله از مرکز فرهنگیهنری کانون لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد و راستین تاجیک ۹ ساله از مرکز فرهنگیهنری کانون بهبهان در استان خوزستان دیگر اعضای کانون هستند که نشانهای نقره بههمراه دیپلم افتخار این دوره از مسابقهی بینالمللی نقاشی «هیکاری» ژاپن را از آن خود کردند.
نشانهای برنز و دیپلم افتخار این مسابقهی نقاشی سهم علیرضا شاکرنسب ۱۰ ساله از مرکز فرهنگیهنری بهبهان کانون در استان خوزستان، فرانک سعیدی ۱۴ ساله از مرکز شماره ۸ کانون کرمانشاه و فاطمه مسعودی ۱۴ ساله از مرکز فرهنگیهنری کانون صفاشهر در استان فارس بود.
سایه بوستانچی ۸ ساله از مرکز شماره ۱ کانون سقز در استان کردستان نیز موفق به کسب دیپلم افتخار این دوره از رقابت شد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال یک هزار و ۳۰۰ اثر در بیست و چهارمین مسابقه بینالمللی نقاشی «هیکاری» کشور ژاپن در سال ۲۰۱۶ شرکت کرده بود.
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