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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۵:۰۸

محققان می گویند؛

موجودات اقیانوس هم در گرمایش زمین نقش دارند

موجودات اقیانوس هم در گرمایش زمین نقش دارند

مطالعه جدید نشان می دهد کرم ها و جلبک های اقیانوس میزان زیادی گاز گلخانه ای مضر در جو منتشر می کنند که معادل ۲۰ هزار راس گاو شیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه محققان در تلاش برای یافتن راه ها و ابزار کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در هوا هستند، دریافتند چگونه گاز متان مسیرش را به سوی اب می یابد و در نهایت وارد جو می شود و بدین ترتیب در گرمایش زمین نقش دارد.

متان ۲۸ برابر دی اکسیدکربن در گرمایش جهان نقش دارد.

محققان دانشگاه کاردیف انگلستان و دانشگاه استکهلم سوئد دریافته اند موجودات ساکن در اقیانوس مقادیر بالای از قوی ترین گازهای گلخانه ای، یعنی اکسید نیتروژن و متان، را از باکتری های موجود در روده شان تولید می کنند.

تحلیل و بررسی مفصل نشان می دهد در حدود ۱۰ درصد کل متان منتشرشده از دریای بالتیک ممکن است ناشی از کرم ها و جلبک ها باشد.

محققان برآورد می کنند این میزان گاز متان تولیدشده تقریبا معادل ۲۰ هزار گاو شیرده است.

استفانو بوناگلیا، از دانشگاه استکهلم، در این باره می گوید: «این حیوانات کوچک در بستر دریا همانند گاو در خشکی عمل می کنند و هر دو گروه از عاملان مهم دخیل در تولید متان به دلیل باکتری های موجود در روده شان هستند.»

وی در ادامه می افزاید: «این موجودات بسیار کوچک نادید گرفته شده اند درحالیکه نقش مهمی در تنظیم انتشار گازهای گلخانه ای در دریا دارند.»

کد مطلب 4116269

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