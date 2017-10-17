موجودات اقیانوس هم در گرمایش زمین نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه محققان در تلاش برای یافتن راه ها و ابزار کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در هوا هستند، دریافتند چگونه گاز متان مسیرش را به سوی اب می یابد و در نهایت وارد جو می شود و بدین ترتیب در گرمایش زمین نقش دارد.

متان ۲۸ برابر دی اکسیدکربن در گرمایش جهان نقش دارد.

محققان دانشگاه کاردیف انگلستان و دانشگاه استکهلم سوئد دریافته اند موجودات ساکن در اقیانوس مقادیر بالای از قوی ترین گازهای گلخانه ای، یعنی اکسید نیتروژن و متان، را از باکتری های موجود در روده شان تولید می کنند.

تحلیل و بررسی مفصل نشان می دهد در حدود ۱۰ درصد کل متان منتشرشده از دریای بالتیک ممکن است ناشی از کرم ها و جلبک ها باشد.

محققان برآورد می کنند این میزان گاز متان تولیدشده تقریبا معادل ۲۰ هزار گاو شیرده است.

استفانو بوناگلیا، از دانشگاه استکهلم، در این باره می گوید: «این حیوانات کوچک در بستر دریا همانند گاو در خشکی عمل می کنند و هر دو گروه از عاملان مهم دخیل در تولید متان به دلیل باکتری های موجود در روده شان هستند.»

وی در ادامه می افزاید: «این موجودات بسیار کوچک نادید گرفته شده اند درحالیکه نقش مهمی در تنظیم انتشار گازهای گلخانه ای در دریا دارند.»