همایش نکوداشت «امیرحسین فردی» در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه در این همایش رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید به شخصیت برجسته امیرحسین فردی، وی را یکی از چهره‌های سرشناس ادبیات داستانی کشور دانست.

گودرز صادقی با تأکید به اینکه امیرحسین فردی در طول زندگی خود خالصانه علاقه‌مندی به ادبیات داستانی به ویژه داستان انقلاب را دنبال کرد، ادامه داد: وی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار ادبیات کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: تمامی زندگی امیرحسین فردی از کودکی همراه با مجاهدت و روحیه انقلابی است و وی از نویسندگانی است که گرفتار مدرک‌گرایی نشد.

به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیلی امروز ترویج چنین روحیه‌ای در بین اصحاب فرهنگ و ادبیات ضروری است و می‌بایست چهره‌هایی همچون فردی به عنوان الگوی برتر نویسندگی معرفی شوند.

در عین حال رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل نیز در این مراسم انتقال اندیشه و باورهای نویسندگان نخبه‌ای همچون امیرحسین فردی را ضروری توصیف کرد.

حسین شایقی با تأکید به اینکه استادان بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگی جوامع هستند، ادامه داد: می‌توان از ظرفیت فرهیختگان برای تربیت جامعه استفاده کرد.

وی تکریم چهره‌های برتر را زمینه‌ساز آشنایی نسل جوان دانست و افزود: علاوه بر این نفس تکریم به دلیل توجه به نخبگان و فرهیختگان مقدس است.

رئیس بنیاد نخبگان استان تأکید کرد: استان اردبیل چهره‌های برجسته و هنرمندان و نویسندگان بزرگی را به جامعه ادبی معرفی کرده و از جمله این اشخاص تأثیرگذار امیرحسین فردی است.

شایقی متذکر شد: فردی یکی از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات انقلابی بوده و از سویی در جلسات نقد و بررسی داستان توانسته نویسندگان متعددی را تربیت کند؛ وی همچنین نقش کلیدی در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان داشته است.

رئیس همایش نکوداشت امیرحسین فردی در اردبیل تأکید کرد: خلاقیت فردی در مدیریت ادبیات انقلاب اسلامی، داشتن زبانی روشن و گویا در آثار و تعهد و مجاهدت از ویژگی‌های بارز این نویسنده شهیر است.

رئیس بنیاد نخبگان استان تصریح کرد: حس انسان‌دوستی، رفتار و اخلاق امیرحسین فردی همواره الگوی نویسندگان نسل جوان است.

شایقی از نام‌گذاری کتابخانه در شهرستان نیر، خیابانی در شهر نیر و خیابانی در دانشگاه محقق اردبیلی به نام استاد ادبیات داستانی، امیرحسین فردی خبر داد.