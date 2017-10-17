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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری:

روحیه داستان‌نویسی «امیرحسین فردی» ترویج شود

روحیه داستان‌نویسی «امیرحسین فردی» ترویج شود

اردبیل – مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری به ضرورت ترویج روحیه داستان‌نویسی امیرحسین فردی، نویسنده شهیر انقلابی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرهنگی صبح سه‌شنبه در همایش نکوداشت امیرحسین فردی در اردبیل تصریح کرد: فردی یکی از اساتید برجسته ادبیات داستانی در کشور است.

وی افزود: فردی شجاعت آموختن به خود و به دیگری را داشت و امروز در آثار فردی ما آموزه‌های قابل‌توجهی در حوزه ادبیات داستانی و ادبیات انقلابی را مشاهده می‌کنیم.

نویسنده برجسته ادبیات پایداری با تأکید به اینکه امروز فضای داستان‌نویسی کشور نیازمند نویسندگانی همچون فردی است، متذکر شد: ضروری است روحیه متعهد، مطلع و مجاهد فردی در بین نویسندگان جوان ترویج شود.

سرهنگی تصریح کرد: در طول تاریخ بعد از انقلاب نویسندگان متعهد توانسته‌اند واقعیت‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در شعر و داستان خود مطرح کنند که در این میان امسال فردی جزو چهره‌های برتر داستان و شعر محسوب می‌شود.

وی با تأکید به اینکه امیرحسین فردی در طول حیات خود نویسندگان متعددی تربیت کرده است، ادامه داد: هر چند فردی دیگر در میان ما نیست اما اندیشه و منش وی باقی خواهد ماند.

کد مطلب 4116458
محمد میرزایی ناطق

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