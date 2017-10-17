به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرهنگی صبح سه‌شنبه در همایش نکوداشت امیرحسین فردی در اردبیل تصریح کرد: فردی یکی از اساتید برجسته ادبیات داستانی در کشور است.

وی افزود: فردی شجاعت آموختن به خود و به دیگری را داشت و امروز در آثار فردی ما آموزه‌های قابل‌توجهی در حوزه ادبیات داستانی و ادبیات انقلابی را مشاهده می‌کنیم.

نویسنده برجسته ادبیات پایداری با تأکید به اینکه امروز فضای داستان‌نویسی کشور نیازمند نویسندگانی همچون فردی است، متذکر شد: ضروری است روحیه متعهد، مطلع و مجاهد فردی در بین نویسندگان جوان ترویج شود.

سرهنگی تصریح کرد: در طول تاریخ بعد از انقلاب نویسندگان متعهد توانسته‌اند واقعیت‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در شعر و داستان خود مطرح کنند که در این میان امسال فردی جزو چهره‌های برتر داستان و شعر محسوب می‌شود.

وی با تأکید به اینکه امیرحسین فردی در طول حیات خود نویسندگان متعددی تربیت کرده است، ادامه داد: هر چند فردی دیگر در میان ما نیست اما اندیشه و منش وی باقی خواهد ماند.