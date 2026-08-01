مهران در اوج بازگشت زائران اربعین؛ ترددها به ۱.۹ میلیون نفر رسید

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مرز بین‌المللی مهران در روز جمعه، نهم مردادماه، یکی از پرترددترین روزهای خود را تجربه کرد و با آغاز موج بازگشت زائران اربعین، بیش از ۲۳۰ هزار تردد در شبانه‌روز گذشته ثبت شده است.

مجموع تردد از ابتدای ماه صفر به یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسید که این آمار نشان می‌دهد مرز مهران همچنان به عنوان اصلی‌ترین و پرترددترین گذرگاه کشور، انتخاب اول بیش از ۶۰ درصد زائران است و با وجود حجم بالای تردد، خروج زوار به صورت روان در حال انجام است.

همزمان با موج بازگشت، زیرساخت‌های خدماتی با آمادگی کامل پای کار هستند و در ۷۲ ساعت گذشته، ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس وارد پایانه شهید رئیسی شده و بیش از ۹۰ هزار نفر جابجا شده‌اند و با وجود گرمای شدید هوا، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی اندیشیده شده است؛ همچنین با نزدیک شدن به اربعین، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز رکوردهای جدیدی در تردد زائران ثبت شود.

۶۰ درصد مرز مهران را انتخاب کردند

مدیر حج و زیارت استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده زائران از ثبت‌نام در سامانه سماح، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۶۰ درصد از این زائران، مرز زمینی مهران را برای خروج از کشور برگزیده‌اند و این آمار، نشان از جایگاه ویژه و بی‌نظیر مرز مهران در میان زائران دارد و با توجه به نزدیکی به ایام اربعین، پیش‌بینی می‌شود که این آمار همچنان افزایش یابد.

سجاد رحمانی با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام در سامانه سماح و همراه داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار، از زائران خواست که هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند و از موکول کردن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند تا در زمان خروج از کشور با مشکل مواجه نشوند.

جابجایی بیش از ۷۵ هزار زائر با ناوگان اتوبوسی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی مهران برای انتقال زائران اربعین به مقاصد مختلف کشور مستقر شده‌اند و از ابتدای اجرای طرح سفرهای اربعین، ۲ هزار و ۷۸۰ دستگاه اتوبوس، ۷۵ هزار و ۳۶۱ زائر را از مرز مهران به مقاصد مختلف کشور جابجا کرده‌اند.

حیدر دشتی‌پور با بیان اینکه همزمان با افزایش تردد زائران، ۴۰۰ موکب در نقاط مختلف استان ایلام فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و خدمات اسکان، تغذیه، پذیرایی و رفاهی را به زائران ارائه می‌دهند، افزود: این مواکب با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در رفاه حال زائران ایفا می‌کنند.

۶۳ تیم پلیس در محورهای مواصلاتی مستقر شدند

رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: با توجه به حضور حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر ایرانی در عراق، از زائران خواسته می‌شود که بازگشت خود را به روزهای پایانی مراسم موکول نکنند تا از ازدحام مرزی، کمبود ناوگان حمل‌ونقل و کاهش خطر تصادفات جلوگیری شود.

سرهنگ ایرج مظفری با بیان اینکه ۶۳ تیم پلیس به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان به ویژه محورهای مهران-ایلام، مهران-شباب و مهران-دهلران مستقر شده‌اند، افزود: تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محورهای ایلام-مهران و بالعکس از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۱ مرداد تا ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۶ مرداد ممنوع اعلام شده و تنها خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی، خودروهای پشتیبان و ناوگان امدادرسانی از این ممنوعیت مستثنی هستند.

رئیس پلیس راه استان ایلام با تأکید بر اینکه بیشترین علت تصادفات در این روزها مربوط به خستگی و خواب‌آلودگی است، از زائران خواست قبل از شروع حرکت، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی، در مواکب، حسینیه‌ها و استراحتگاه‌های پیش‌بینی‌شده در مهران توقف کرده و استراحت کنند.

تداوم هوای گرم در ایلام تا چند روز آینده

کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم استقرار سامانه پرفشار جنب‌حاره‌ای، اظهار داشت: کماکان تا چند روز آینده در سطح استان افزایش دما و هوای گرم را خواهیم داشت که می‌تواند منجر به افزایش مصرف حامل‌های انرژی و نیز خطرات گرمازدگی شود و به همین دلیل، به مردم عزیز در خصوص مصرف بهینه انرژی از قبیل آب و برق و نیز به مسئولین محترم در خصوص تمهیدات لازم برای تأمین انرژی پایدار مردم استان توصیه می‌شود.

مجتبی میهن پرست با اشاره به گرمای هوا در مناطق مرزی و مناطق گرمسیری، به ویژه برای زوار محترم، افزود: انتظار می‌رود زائران اربعینی، پیاده‌روی خود را به ساعات خنک شبانه‌روز منتقل کنند و حتی‌المقدور از پیاده‌روی در ساعات گرم روز خودداری نمایند تا از بروز گرمازدگی و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم هوای گرم، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید تمهیدات لازم برای تأمین انرژی پایدار و مقابله با پیامدهای گرمای شدید را در نظر داشته باشند.

موکب چغاسبز با ظرفیت هزار نفر تا ۳ روز پس از اربعین فعال است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت موکب این اداره کل در پارک جنگلی چغاسبز از اول مردادماه تا سه روز پس از اربعین خبر داد و گفت: این موکب با ظرفیت پذیرش بیش از هزار نفر در روز، آماده ارائه خدمات اسکان و پذیرایی به زائران در مسیر بازگشت است.

یاسم خانمحمدیان با اشاره به استقرار موکب این اداره کل در پارک جنگلی چغاسبز، اظهار داشت: این موکب از اول مردادماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا سه روز پس از اربعین حسینی، به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این موکب با همکاری فرمانداری، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است، افزود: ظرفیت اسکان و پذیرایی این موکب بیش از هزار نفر در روز است و با توجه به موقعیت مکانی آن در دل جنگل‌های زاگرس، فضایی خنک و آرام برای استراحت زائران در مسیر بازگشت فراهم کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام با اشاره به اینکه بخش عمده خدمات این موکب برای زائران در مسیر برگشت طراحی شده است، تصریح کرد: امکاناتی نظیر نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، پذیرایی مناسب و فضای بازی کودکان در این موکب پیش‌بینی شده است و خوشبختانه زائران از خدمات ارائه‌شده در این موکب ابراز رضایت داشته‌اند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: این موکب با تلفیق طبیعت و خدمات رفاهی، یکی از بهترین مواکب استان محسوب می‌شود و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، زائران بتوانند پس از توقف و استراحت در این مکان، مسیر خود را به سلامت به استان‌های مقصد ادامه دهند.

۳۰ هزار صنعتگر و ۱۵۰ غرفه در مسیر زائران اربعین

استاندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده از نمایشگاه‌های صنایع دستی استان در مسیر تردد زائران اربعین، گفت که ۱۵۰ غرفه در شهرهای مختلف استان از جمله مهران برای عرضه محصولات صنایع دستی برپا شده است و بیش از ۳۰ هزار نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند.

احمد کرمی اضافه کرد:این نمایشگاه‌ها از سال گذشته با هدف معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی استان راه‌اندازی شده‌اند و امسال نیز با برپایی ۱۵۰ غرفه در شهرهای مختلف استان از جمله مهران، زمینه‌های لازم برای معرفی هرچه بهتر این ظرفیت ارزشمند فراهم شده است.

وی با بیان اینکه صنایع دستی یکی از ظرفیت‌های مهم استان در کنار کشاورزی و گردشگری محسوب می‌شود، افزود: بیش از ۳۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی استان فعالیت می‌کنند و این صنعت می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد اربعین و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند و گواه این ادعا، استقبال خوبی است که در نمایشگاه‌های متعدد برگزارشده در استان‌های عراق و شهرهای استان واسط از محصولات صنایع دستی ایلام به عمل آمده است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه محصولات صنایع دستی استان، آثار فاخر و ارزشمندی هستند که توسط هنرمندان این دیار تولید می‌شوند، تصریح کرد: باید به این حوزه بیشتر پرداخته شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازار فروش این محصولات در سطح فراگیرتر انجام شود تا صنایع دستی به یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد اربعین تبدیل گردد و با رونق این صنعت، گره‌های اقتصادی مردم استان باز شود.

کرمی در پایان با تأکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در سطح استان، از برنامه‌های جدی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از صنعتگران، شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت در سال‌های آینده باشیم و نمایشگاه‌های صنایع دستی با کیفیت و کمیت بهتری برگزار شود و این حرکت، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و معرفی فرهنگ غنی ایلام به زائران باشد.

با تداوم موج بازگشت زائران اربعین، مرز مهران همچنان در کانون تردد زائران و فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان قرار دارد. استقرار ناوگان حمل‌ونقل، فعالیت ۴۰۰ موکب، حضور تیم‌های پلیس در محورهای مواصلاتی و ارائه خدمات درمانی و رفاهی، بخشی از تمهیدات استان ایلام برای مدیریت این حجم گسترده از ترددهاست؛ با این حال، با توجه به گرمای هوا و پیش‌بینی افزایش سفرها در روزهای آینده، از زائران درخواست شده است بازگشت خود را مدیریت کرده، از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند و پیاده‌روی و تردد خود را به ساعات خنک شبانه‌روز موکول کنند.