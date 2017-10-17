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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

درویش در گفتگو با مهر:

خروج کلانتری از لیست سایپا قطعی نیست/ دایی درخواستی نداشته است

خروج کلانتری از لیست سایپا قطعی نیست/ دایی درخواستی نداشته است

مدیرعامل باشگاه سایپا می گوید علی دایی درخواستی برای خارج کردن نام ایوب کلانتری از لیست تیم سایپا نداشته است.

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پارگی رباط پای ایوب کلانتری بازیکن تیم سایپا و احتمال خارج شدن نام این بازیکن از لیست تیم گفت: ابتدا باید ببینیم بازگشت کلانتری چقدر طول می کشد و این بازیکن چه میزان زمان نیاز دارد. علی دایی تا الان درخواستی در این ارتباط نداشته است. برای ما در حال حاضر سلامتی کلانتری از همه چیز مهمتر است.

وی افزود: چند بازیکن خارجی برای تقویت تیم در نیم فصل مدنظر علی دایی بود که آنها نتوانستند نظر سرمربی را جلب کنند. همچنین یک بازیکن برزیلی هم مذاکراتی با سایپا داشت ولی به یکباره به دبی رفت و به عضویت یک تیم در آمد.

مدیرعامل سایپا در خصوص پیروز نشدن این تیم در لیگ برتر از هفته چهارم تا هفته نهم، گفت: در دو بازی آخر با بدشانسی در دقایق پایانی برد را از دست داده ایم. دو بازی است که در وقتهای تلف شده گل می خوریم و بازیکنان نتایجی را که باتوجه به زحماتشان برایشان متصور بودیم، به دست نیاوردند. یکی از دلایل آن این است که تیم سایپا جوان شده و بازیکنان در لحظات حساس نمی توانند بازی را کنترل کنند.

درویش در پایان با اشاره به حضور پنج بازیکن پایه سایپا در تیم فوتبال نوجوانان ایران تاکید کرد: نه تنها در فوتبال بلکه در رشته های والیبال، واترپلو و حتی شطرنج پشتوانه سازی گسترده ای داریم و خوشحالیم که بازیکنان ما در رشته های مختلف به تیم های ملی دعوت می شوند.

کد مطلب 4116582

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