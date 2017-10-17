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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

رادیو صبا به «چهارراه» شادی و نشاط منتهی می‌شود

رادیو صبا به «چهارراه» شادی و نشاط منتهی می‌شود

رادیو صبا با تهیه و تامین مسابقه «چهارراه» شرکت‌کنندگان را به رقابت وامی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چهارراه» یک مسابقه رادیویی است که شرکت کنندگان به صورت حضوری در استودیو و در چهار مرحله با یکدیگر رقابت می کنند.

مراحل مسابقه «چهارراه» از بخش های آشپزخانه، سکانس آخر، حرفه ای ها و بیست سوالی تشکیل شده است.

در این مسابقه مسعود بنی جمالی نویسنده و تهیه کننده و الهام زرتاختی، نگین خواجه نصیر، رضا آقاشریفیان، داوود حیدری، محمدرضا قدیریان و محمدرضا قلمبر به عنوان مجری با مخاطبان همراهند.

«مسابقه چهارراه» برنامه ای تامینی از رادیو صبا است که هر روز ساعت ۱۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

کد مطلب 4116917
آروین موذن زاده

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