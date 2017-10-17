به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چهارراه» یک مسابقه رادیویی است که شرکت کنندگان به صورت حضوری در استودیو و در چهار مرحله با یکدیگر رقابت می کنند.

مراحل مسابقه «چهارراه» از بخش های آشپزخانه، سکانس آخر، حرفه ای ها و بیست سوالی تشکیل شده است.

در این مسابقه مسعود بنی جمالی نویسنده و تهیه کننده و الهام زرتاختی، نگین خواجه نصیر، رضا آقاشریفیان، داوود حیدری، محمدرضا قدیریان و محمدرضا قلمبر به عنوان مجری با مخاطبان همراهند.

«مسابقه چهارراه» برنامه ای تامینی از رادیو صبا است که هر روز ساعت ۱۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.