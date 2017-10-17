به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع­ رسانی جایزه مصطفی(ص)، نشست هم اندیشی سفیران مصطفی(ص) با دانشجویان جهان­ اسلام با حضور ۱۳۳ نفر از دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه­های کشور از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، لبنان، سنگال، اندونزی، تونس، نیجریه، پاکستان، هند، اتیوپی، غنا، آلمان، تانزانیا، مالزی و بحرین در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

دانشجویان از نمایشگاه­های پارک فناوری پردیس بازدید کردند و در نشستی که تحت عنوان همفکری برای پیشرفت همراه با پرسش و پاسخ تشکیل شد، دانشجویان به بررسی چگونگی بهبود تعامل­ها و همکاری با دانشگاه و مراکز علمی کشورهای اسلامی پرداختند.

در این نشست همفکری دانشجویان ضمن ارائه راهکارهای مختلف پیشرفت علمی و فناوری جهان اسلام بر تشکیل شبکه ­ای از دانشجویان علاقه­ مند از کشورهای مختلف در راستای تجمیع نظرات و شبکه­ سازی در این زمینه به اجماع رسیدند.

سلسله نشست­های سفیران مصطفی(ص) با اهدافی همچون آشنایی بیشتر جامعه علمی با فعالیت‌های جایزه مصطفی(ص)، چگونگی رشد علم و فناوری در جهان اسلام، بررسی راهکارهای بهره‌برداری موثر از شبکه علمی دانشمندان جهان اسلام توسط مجامع علمی و ایجاد ارتباط دانش پژوهان جوان و دانشجویان مجامع علمی با دانشمندان برجسته جهان اسلام برگزار می‌شود.