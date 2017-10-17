به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، نشست هم اندیشی سفیران مصطفی(ص) با دانشجویان جهان اسلام با حضور ۱۳۳ نفر از دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاههای کشور از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، تاجیکستان، لبنان، سنگال، اندونزی، تونس، نیجریه، پاکستان، هند، اتیوپی، غنا، آلمان، تانزانیا، مالزی و بحرین در پارک فناوری پردیس برگزار شد.
دانشجویان از نمایشگاههای پارک فناوری پردیس بازدید کردند و در نشستی که تحت عنوان همفکری برای پیشرفت همراه با پرسش و پاسخ تشکیل شد، دانشجویان به بررسی چگونگی بهبود تعاملها و همکاری با دانشگاه و مراکز علمی کشورهای اسلامی پرداختند.
در این نشست همفکری دانشجویان ضمن ارائه راهکارهای مختلف پیشرفت علمی و فناوری جهان اسلام بر تشکیل شبکه ای از دانشجویان علاقه مند از کشورهای مختلف در راستای تجمیع نظرات و شبکه سازی در این زمینه به اجماع رسیدند.
سلسله نشستهای سفیران مصطفی(ص) با اهدافی همچون آشنایی بیشتر جامعه علمی با فعالیتهای جایزه مصطفی(ص)، چگونگی رشد علم و فناوری در جهان اسلام، بررسی راهکارهای بهرهبرداری موثر از شبکه علمی دانشمندان جهان اسلام توسط مجامع علمی و ایجاد ارتباط دانش پژوهان جوان و دانشجویان مجامع علمی با دانشمندان برجسته جهان اسلام برگزار میشود.
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