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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) برازجان عنوان مسجد برتر کشور را کسب کرد

مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) برازجان عنوان مسجد برتر کشور را کسب کرد

بوشهر-در جریان چهارمین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور، مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) برازجان موفق به کسب عنوان «مسجد برتر» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی مسجد و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، چهارمین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور با شعار «مثل امام شهید» صبح روز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه دشتستان در این آیین حضور یافت.

در جریان چهارمین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور، مسجد جامع اهل‌ البیت (ع) برازجان موفق به کسب عنوان «مسجد برتر» شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

این آیین با هدف تجلیل از فعالان عرصه مسجد و معرفی الگوهای موفق در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عبادی مساجد کشور برگزار شد.

کد مطلب 6924360

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