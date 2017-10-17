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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۳

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

طرحهای عملیاتی در پتروشیمی دهدشت با جدیت بیشتری اجرایی شود

طرحهای عملیاتی در پتروشیمی دهدشت با جدیت بیشتری اجرایی شود

دهدشت- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای طرحهای عملیاتی در پتروشیمی دهدشت با جدیت بیشتری در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر سه شنبه در بازدید پروژه پتروشیمی دهدشت افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده در آینده نزدیک منابع مالی مورد نیاز پتروشیمی دهدشت توسط بانک سپه کشور تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات خاکبرداری پتروشیمی دهدشت ۹۰ درصد پیشرفت کاری دارد، گفت: برای راه اندازی سوله‌های صنعتی خرید تجهیزات مورد نیاز آن توسط پیمانکار انجام شود.

احمدی با اشاره به پیشرفت کند اجرای پتروشیمی دهدشت تصریح کرد: روند ساخت این پروژه به دلیل نبود فاینانس خارجی کند شده است.

وی افزود: مشکلات پتروشیمی دهدشت باید به سرعت اولویت بندی و برطرف شوند.

احمدی  وجود معارضات محلی را از دیگر دلایل کندی اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: پتروشیمی دهدشت یک از ۱۰ واحد پتروشیمی در کشور است که ساخت آنها در حال اجرا است.

کد مطلب 4117278

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